Масштабы уклонения от мобилизации ужасают: задержали 21 организатора "схем для уклонистов"

В Службе безопасности Украины сообщили, что вместе с Нацполицией задержан еще 21 организатор схем уклонения от мобилизации. Сообщили, что заблокировали 6 новых схем уклонения от мобилизации в разных регионах Украины. Отмечается, что по результатам комплексных мероприятий задержан 21-й организатор сделок.

Мобилизация. Иллюстративное фото

Среди фигурантов руководитель медучреждения Киевского облсовета, директора гимназий и врачи разного профиля.

"За суммы от 2,5 до 15 тыс. долларов США они оформляли военнообязанным "бронь" путем фиктивного трудоустройства, готовили фальшивые медсправки "о непригодности к службе" и помогали нелегально уехать в страны Евросоюза", — сообщили в СБУ.

Что касается примеров, то в столичном регионе задержали директора медицинского колледжа Киевского облсовета. Он за деньги выдавал документы о непригодности к службе. Также оформлял фейковую инвалидность. Для оформления поддельных медсправок злоумышленник использовал личные связи среди должностных лиц военно-врачебной комиссии.

В Черниговской области подозрение объявили местному жителю, фиктивно трудоустроившему мужчин мобилизационного возраста в местные гимназии. Это давало им право получить отсрочку от мобилизации. Отмечается, что руководители пяти учебных заведений за "процент" фиктивно трудоустраивали мужчин. Всех злоумышленников задержали правоохранители.

В Хмельницком задержали предпринимательницу, которая продала более 100 фейковых документов о непригодности к службе из-за "наличия хронических болезней". В схему привлекла четырех врачей.

В Одесской области преступная группировка переправляла военнообязанных в непризнанное Приднестровье. Нелегальный "трафик" заблокирован и задержали организаторов – трех винничан в возрасте от 19 до 24 лет.

На Прикарпатье разоблачены трех жителей Ивано-Франковской области и Закарпатья, которые предлагали клиентам "миграцию" в соседнюю страну вплавь через пограничную реку.

В Житомирской области подозрение получили сразу четыре фигуранта.

Отмечается, что всем задержанным доложено о подозрении в соответствии с совершенными преступлениями по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период);

ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины);

ч. 1 ст. 368 (принятие предложения, обещания или извлечение неправомерной выгоды должностным лицом);

ч. 1 ст. 366 (служебный подлог);

ч. 3 ст. 354 (подкуп работника предприятия, учреждения или организации);

ч. 3 ст. 362 (несанкционированные действия с информацией, обрабатываемой в электронно-вычислительных машинах, автоматизированных системах, компьютерных сетях);

ч. 3 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием).

Злоумышленникам грозит до 9 лет заключения с конфискацией имущества.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в Запорожье офицер ТЦК "отмазал" от мобилизации 1,5 тыс. мужчин.



