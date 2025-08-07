Масштабы уклонения от мобилизации увеличиваются: какие схемы разоблачила СБУ

В Украине были ликвидированы новые схемы уклонения от мобилизации. Злоумышленники действовали на западе, севере и центральном регионе Украины.

Мобилизация. Иллюстративное фото

В Службе безопасности Украины сообщили, что по результатам комплексных мероприятий задержаны семь организаторов схем. По данным СБУ, злоумышленники помогали военнообязанным откосить от мобилизации за суммы от 5 до 11 тыс. долл. Для этого использовали разные схемы.

В СБУ сообщили, что на Закарпатье задержали киевлянина. Он за деньги "подвозил" уклонистов к западной границе под видом пациентов экстренной медицинской помощи. Чтобы реализовать схему, фигурант оборудовал свой микроавтобус спецсигналами и опознавательными наклейками скорой помощи. В СБУ рассказали, что во время транспортировки клиентов злоумышленник включал проблесковые маячки. Таким образом, пытался беспрепятственно проезжать блокпосты.

В Раховском районе области задержан 58-летний рецидивист, ранее судимый за разбой. Мужчина "подсказывал" военнообязанным по какому маршруту можно бежать в ЕС. Один из "вариантов" бегства был маршрут с преодолением водных препятствий, в том числе через пограничные участки реки Тиса.

В Черкасской области задержан житель Звенигородского района. Он продавал военнообязанным фиктивные справки об инвалидности их детей, предоставляющих возможность беспрепятственного выезда за границу. Для реализации противоправной схемы использовал личные связи среди местных врачей.

В Черниговской области разоблачили сразу четырех жителей города Прилуки. Они "сливали" в мессенджеры локации Сил обороны, в том числе мобильных блокпостов ТЦК.

По данным СБУ, всем задержанным сообщено о подозрении в соответствии с совершенными преступлениями по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины);

ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период);

ч. 3 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием).

В Службе безопасности сообщили, что злоумышленники находятся под стражей – им грозит до 9 лет заключения с конфискацией имущества.

