Масштабные аварийные отключения: в каких областях жители остались без света

В десяти областях Украины 12 октября аварийно отключили свет. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Минэнерго.



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По данным министерства по состоянию на 12 октября в результате вражеских обстрелов более семи тысяч абонентов в 5 областях оставались без электроснабжения.

Днепропетровская область - в результате боевых действий без света 1,4 тыс. потребителей.

Донецкая область - в результате боевых действий за минувшие сутки обесточено 1,2 тыс. абонентов. Энергетики возобновили электроснабжение для 3,9 тысяч абонентов в 14 населенных пунктах. На утро без света остаются 114 населенных пунктов – 79,3 тыс. абонентов.

Запорожская область - из-за технологических нарушений без напряжения оставалось 3,8 тысячи потребителей, к утру они заживлены. В результате боевых действий обесточено 2,6 тыс. потребителей. Всего из-за боевых действий без напряжения 6,3 тысячи потребителей.

Киевская область – по технологическим причинам без электроснабжения 526 абонентов в 2 населенных пунктах.

Кировоградская область - из-за неблагоприятных погодных условий полностью обесточено 19 населенных пунктов, а частично — 6, без напряжения 5,6 тысяч потребителей.

Одесская область – после прохождения грозового фронта обесточено 785 абонентов в 6 населенных пунктах. Из-за технологических нарушений без света 1,7 тыс. абонентов в 2 населенных пунктах.

Сумская область - из-за технологических нарушений обесточено 3,4 тыс. потребителей в 2 населенных пунктах. Всего без света остаются 120 населенных пунктов – 12,2 тыс. потребителей.

Харьковская область - в результате боевых действий дополнительно обесточено 1,9 тыс. абонентов. На утро из-за боевых действий без напряжения 42,3 тыс. абонентов в 99 населенных пунктах.

Херсонская область - всего в г. Херсоне без электроснабжения 3842 потребителя. Всего в Херсонской области остаются без света более 25 тыс. потребителей в 45 населенных пунктах.

Черниговская область - из-за неблагоприятной погоды без электроснабжения осталось 1,3 тыс. абонентов в 8 населенных пунктах. В результате вражеских обстрелов остаются обесточенными 27 населенных пунктов — 1,9 тыс. абонентов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Украине грозит блеэкаут на 3-5 дней.



