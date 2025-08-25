Масштабную схему уклонения от мобилизации разоблачили в Запорожье: подробности

В Запорожье ликвидировали масштабную схему уклонения от мобилизации. В Службе безопасности Украины сообщили, что злоумышленники продавали военнообязанным фиктивные медицинские справки о якобы инвалидности родственников, чтобы получить отсрочку от мобилизации.

Мобилизация. Иллюстративное фото

Схему, как отметили в СБУ, организовала местная адвокат вместе со своим мужем, братом и его женой, которые также занимались адвокатурой.

"При обыске у фигурантов и их подельников обнаружено 4,7 млн в гривневом эквиваленте. Среди найденных наличных — 641 тыс. российских рублей", — говорится в сообщении.

В СБУ отметили, что фигуранты работали в одном офисе, а для реализации схемы привлекли знакомых врачей, за деньги безосновательно устанавливавших группу инвалидности родственникам уклонистов.

"Потом готовую подделку подавали в органы местного самоуправления. Там "подключали" личные связи, с помощью которых дельцы получали фиктивные выводы о необходимости надзора за фейковыми лицами с инвалидностью. После получения всех подписей фигуранты продавали уклонистам весь пакет фальшивых документов за 5,5 тыс. долларов США с клиента”, — сообщили в СБУ.

Отмечается, организатора-адвокатку задержали. Ей сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины.

"Продолжаются следственные действия для объявления подозрений всем участникам сделки. Злоумышленникам грозит до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества", — сообщили в СБУ.

Напомним: портал "Комментарии" писал о схеме уклонения от мобилизации в Киеве, к которой привлекли работников ТЦК.



