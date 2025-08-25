Масштабную схему уклонения от мобилизации разоблачили в Запорожье: подробности

Рубрики
Кречмаровская Наталия
В Запорожье ликвидировали масштабную схему уклонения от мобилизации. В Службе безопасности Украины сообщили, что злоумышленники продавали военнообязанным фиктивные медицинские справки о якобы инвалидности родственников, чтобы получить отсрочку от мобилизации.
Мобилизация. Иллюстративное фото
Схему, как отметили в СБУ, организовала местная адвокат вместе со своим мужем, братом и его женой, которые также занимались адвокатурой.
В СБУ отметили, что фигуранты работали в одном офисе, а для реализации схемы привлекли знакомых врачей, за деньги безосновательно устанавливавших группу инвалидности родственникам уклонистов.
Отмечается, организатора-адвокатку задержали. Ей сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины.
