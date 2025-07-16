Масштабное уклонение от мобилизации: сколько мужчин "отмазали" в Днепропетровской области

В Днепропетровской области разоблачили схему уклонения от мобилизации. О подозрении работники ГБР сообщили одному из руководителей региональной ВВК и бывшей медсестре местной больницы. Они помогали мужчинам уклоняться от службы, для этого подделывали медицинские документы.

Уклонение от мобилизации. Фото ГБР

В ГБР сообщили, что именно бывшая медработница выступала организатором схемы. Вместе с должностным лицом ВВК она искала лиц, которые хотели избежать мобилизации. Злоумышленница предлагала оформить фальшивые справки о состоянии здоровья. Стоимость услуг, по данным ГБР, составляла от 5 до 20 тыс. долл. в зависимости от платежеспособности призывника.

В ГБР отметили, что на основании поддельных военнообязанных документов признавали непригодными к прохождению службы. По предварительным данным, в результате таких действий мобилизации избежали не менее 60 человек.

Также следователям известны эпизоды, когда фигуранты пытались “вытащить лиц из ТЦК, которые уже должны были отправляться в учебные центры, но не успели получить фальшивые документы. Чтобы помочь клиентам подозреваемые пытались передать взятки должностным лицам ТЦК.

"Во время обысков у подозреваемых изъято около 70 тысяч долларов США, десятки фальшивых медицинских заключений, документы призывников, а также гербовые печати врачей", — сообщили в Бюро.

Бывшей медработнице сообщили о подозрении в совершении уголовных правонарушений:

препятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины в особый период (ч. 1 ст. 114-1 УК Украины);

пособничество в получении должностным лицом неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины);

предоставление неправомерной выгоды должностному лицу (ч. 2, ч. 3 ст. 369 УК Украины).

Чиновнику ВВК инкриминировано:

получение неправомерной выгоды должностным лицом (ч. 3 ст. 368 УК Украины);

предоставление неправомерной выгоды должностному лицу (ч. 3 ст. 369 УК Украины).

В ДБР сообщили, что решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в Николаеве работники ТЦК избили военнообязанного.