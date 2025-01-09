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Масштабная поисковая операция на Черниговщине: на реке пропал 7-летний мальчик

Поиски мальчика продолжат утром 10 января

9 января 2025, 18:53
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Кречмаровская Наталия

В Черниговской области ищут 7-летнего мальчика, пропавшего на реке Снов вечером 7 января. Об этом сообщает ГСЧС Украины.

Масштабная поисковая операция на Черниговщине: на реке пропал 7-летний мальчик

Фото ГСЧС

В ГУ ГСЧС Украины в Черниговской области сообщили, что к работам было привлечено 44 человека, среди них: 15 водолазов, 19 спасателей ГСЧС, а также психологи. Для поисков использовали 9 единиц техники, 4 лодки и 2 квадрокоптера.

Специалисты также задействовали беспилотные летательные аппараты, чтобы осматривать густо заросшие местности и участки, куда невозможно добраться другими средствами.

В ГСЧС отметили, что 9 января поиски мальчика временно приостановлены — поисковые работы возобновятся завтра утром.

Также в Главном управлении ГСЧС Украины сообщили, что водолазы обнаружили тело 66-летнего мужчины, который накануне вечером исчез на реке Снов.

Масштабная поисковая операция на Черниговщине: на реке пропал 7-летний мальчик - фото 2
Масштабная поисковая операция на Черниговщине: на реке пропал 7-летний мальчик - фото 3
Масштабная поисковая операция на Черниговщине: на реке пропал 7-летний мальчик - фото 4
Масштабная поисковая операция на Черниговщине: на реке пропал 7-летний мальчик - фото 5

Напомним, что на одном из горнолыжных комплексов в Карпатах произошел трагический случай – погиб мальчик из Киева. Полицейские Львовской области, как писал портал "Комментарии", устанавливают обстоятельства смерти 12-летнего мальчика.

“Предварительно установлено, что съезжая с горы на лыжах, ребенок упал и получил тяжелую травму головы. Несмотря на усилия медиков, спасти жизнь травмированному не удалось", — объяснили полиции области.

Также правоохранители отметили, что сообщение о том, что на территории одного из горнолыжных комплексов, расположенного в Стрыйском районе, погиб ребенок, поступило в полицию 8 января около 14:30.

Также в полиции Львовской области отметили, что правоохранители проводят первоочередные следственные действия, решается вопрос правовой квалификации происшествия.




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Источник: https://t.me/dsns_telegram/36904
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