Масштабная "гуманитарная" афера в Украине: прикрывались потребностями ВСУ

В Украине разоблачили очередную масштабную аферу – злоумышленники, прикрываясь помощью для военных, завезли большое количество автомобилей. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Бюро экономической безопасности Украины.

Фото БЭБ

Детективы БЭБ во Львовской области разоблачили 3 благотворительных фонда, которые обеспечили ввоз на территорию Украины более 700 авто без уплаты таможенных платежей.

По данным следствия, организаторами схемы оказались граждане Украины и Молдовы. Они организовали канал ввоза легковых автомобилей на территорию Украины под видом гуманитарной помощи якобы для нужд ВСУ. В дальнейшем автомобили за наличные денежные средства продавали на территории Украины.

"Во время обысков изъяли 17 транспортных средств, документы, компьютерную технику, мобильные терминалы, черновые записи. Досудебное расследование по ч. 1 ст. 201-4 Уголовного кодекса Украины (Контрабанда подакцизных товаров) продолжается, устанавливается полный круг лиц, причастных к незаконной деятельности”, — сообщили в БЭБ.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что это не первая подобная афера. В начале ноября во Львовской области детективы БЭБ разоблачили лиц, под видом гуманитарной помощи завозивших автомобили. Однако транспорт затем продавали.

По данным БЭБ, лица в сговоре с руководителями разных благотворительных организаций наладили противоправную схему ввоза автомобилей и уклонились от уплаты более 15 млн грн таможенных платежей и налогов. Завезли более 500 автомобилей.

Очередной случай незаконного ввоза транспортных средств под видом гуманитарной помощи обнаружили детективы БЭБ во Львовской области. Злоумышленники завезли 130 автомобилей для ВСУ. Однако военные не получили автомобили.



