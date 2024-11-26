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Масштабная афера в Украине: поддельные документы попали за границу (ФОТО)

В Украине подделывали свидетельства о рождении ребенка, о заключении брака, о смерти личности, дипломы об окончании учебных заведений

сегодня, 19:18
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Кречмаровская Наталия

Украинские и польские пограничники разоблачили масштабную схему подделки документов. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Государственной пограничной службы.

Масштабная афера в Украине: поддельные документы попали за границу (ФОТО)

Фото ГПСУ

Злоумышленники подделывали свидетельства о рождении ребенка, о заключении брака, о смерти личности, дипломах об окончании учебных заведений и т.д. В ходе расследования специалисты задокументировали изготовление и пересылку фигурантами поддельных документов (свидетельств о рождении, о браке и дипломах разных высших учебных заведений), их сбыт и пересылку по территории Украины и за границу, в том числе и с целью незаконной переправки лиц призывного возраста через государственную границу Украины.

На днях во Львове, Киеве и Одессе провели 13 обысков, по результатам которых обнаружено и изъято более 270 печатей, голографические наклейки, пленка с голографическим изображением и более 11000 бланков документов, а именно:

  • дипломы учебных заведений,

  • приложения к дипломам,

  • свидетельств о рождении,

  • свидетельств о браке,

  • аттестатов о полном общем образовании и других документов.

Также изъяли в ходе обысков: 2,5 килограмма золота в 10 слитках, почти 110 000 долларов США, 50 000 российских рублей, компьютерная техника, записные книжки, товаротранспортные накладные, которые являются доказательствами преступной деятельности.

"Одному лицу сообщено о подозрении в совершении преступления по ч. 3 ст. 358 и ч. 3 ст. 332 УКУ. Досудебное расследование продолжается, устанавливается полный круг соучастников и лиц, воспользовавшихся услугами преступников и купивших поддельные документы”, — сообщают в Государственной пограничной службе Украины.

Масштабная афера в Украине: поддельные документы попали за границу (ФОТО) - фото 2
Масштабная афера в Украине: поддельные документы попали за границу (ФОТО) - фото 3
Масштабная афера в Украине: поддельные документы попали за границу (ФОТО) - фото 4
Масштабная афера в Украине: поддельные документы попали за границу (ФОТО) - фото 5
Масштабная афера в Украине: поддельные документы попали за границу (ФОТО) - фото 6
Масштабная афера в Украине: поддельные документы попали за границу (ФОТО) - фото 7
Масштабная афера в Украине: поддельные документы попали за границу (ФОТО) - фото 8
Масштабная афера в Украине: поддельные документы попали за границу (ФОТО) - фото 9
Масштабная афера в Украине: поддельные документы попали за границу (ФОТО) - фото 10
Масштабная афера в Украине: поддельные документы попали за границу (ФОТО) - фото 11
Масштабная афера в Украине: поддельные документы попали за границу (ФОТО) - фото 12

Ранее портал "Комментарии" сообщал о масштабной "гуманитарной" афере.



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Источник: https://dpsu.gov.ua/ua/news/44984-video-prikordonniki-u-vzayemodiyi-z-polskimi-kolegami-vikrili-zlochinnu-merezhu-vigotovlennya-pidroblenih-dokumentiv
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