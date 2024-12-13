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Масштабная афера с "гуманитаркой": что незаконно ввозили "благотворители"

Какие нужные на фронте вещи завозили под видом гуманитарной помощи

сегодня, 14:01
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Кречмаровская Наталия

В Черновцах детективы БЭБ разоблачили незаконный ввоз автомобилей под видом гуманитарной помощи. По данным Бюро экономической безопасности Украины, была разоблачена схема незаконного ввоза транспортных средств из-за границы без уплаты соответствующих таможенных платежей.

Масштабная афера с "гуманитаркой": что незаконно ввозили "благотворители"

Фото БЭБ

Следствием установлено, что должностные лица благотворительного фонда и их сообщники с начала 2024 года незаконно ввезли 21 автомобиль под видом гуманитарной помощи для благотворительных организаций.       

Детективы Бюро провели обыски на территории одной из автостоянок и изъяли автомобиль, который участник схемы пытался реализовать, а также документы на автомобили, деньги и мобильный телефон.               

Фигуранту дела объявили о подозрении в совершении уголовного правонарушения предусмотренного ч. 2 ст. 201-4 Уголовного кодекса Украины Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в сумме 1,7 млн грн.            

Досудебное расследование по признакам уголовного преступления предусмотренного ч. 2 ст. 201-4, ч. 1 ст. 209 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, что в 2024 году разоблачили немало схем завоза автомобилей под видом гуманитарной помощи или для нужд ВСУ. Как рассказывал портал "Комментарии", в ноябре разоблачили злоумышленников, которые, прикрываясь помощью для военных, завезли большое количество автомобилей.          

Организаторами схемы оказались граждане Украины и Молдовы. Ввезенные автомобили сообщники затем продавали за наличные средства.




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Источник: https://esbu.gov.ua/news/beb-u-chernivtsiakh-vykrylo-nezakonne-vvezennia-avtomobiliv-pid-vyhliadom-humanitarnoi-dopomohy
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