Масштабная афера с денежной помощью: украинец в Бельгии присваивал средства от благотворителей

Украинец переехал в Бельгию и "провернул" там аферу со средствами, направляемыми в Украину. Он работал в организации, деятельность которой связана с конным спортом Украины. Уехав за границу в начале 2022 года, создал там такую же организацию под своим именем.

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В полиции г. Киева рассказали, что мужчина получал средства от благотворительных фондов, большую часть которых использовал для собственных нужд.

“Зарегистрировав организацию, он подготовил и направил письма в адрес благотворительных организаций с призывом оказывать материальную помощь украинскому конному спорту, в качестве благотворительной помощи, в адрес новосозданного фонда на территории Бельгии. Он уверял, что деньги будут направлены на нужды и помощь коневодству Украины”, — рассказали в полиции.

Следователь Подольского управления полиции Артем Нимченко рассказал, что в ходе следствия правоохранители установили, что таким образом благотворительные организации перечислили на счета вновь фонда злоумышленника более 790 тысяч евро. Однако часть средств так и не попала в Украину, ведь фигурант использовал их на собственные нужды

По данным полиции, с 2022 по 2024 год злоумышленник успел присвоить и потратить почти 4 миллиона гривен благотворительных средств, предназначавшихся на развитие конного спорта Украины.

“На основании собранных улик следователи заочно сообщили фигуранту о подозрении по ч. 5 ст. 190 (Мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества”, – уточнили в полиции.

Напомним, что в Украине, как рассказал портал "Комментарии", ходят махинации с выплатой "тысячи от Зеленского".



