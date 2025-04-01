Маск заявил о терроризме: в европейской стране ночью массово горели десятки машин Tesla

В ночь на 31 марта в Риме вспыхнул большой пожар в автосалоне Tesla, в результате которого уничтожены 17 автомобилей. Об этом сообщает Bloomberg.

Автомобиль Tesla (фото из открытых источников)

Итальянская полиция сообщила, что идет расследование инцидента. Официальная причина возгорания пока не названа, однако правоохранители не исключают возможность поджога. В то же время деталей на этот счет пока не раскрывают.

Огонь частично повредил помещение, где находились автомобили, однако обошлось без пострадавших.

Основатель Tesla Илон Маск заявил, что пожар в Риме является "терроризмом", однако никаких доказательств своих слов не привел.

В последнее время нападения на автомобили, дилерские центры и зарядные станции Tesla участились. Подобные случаи уже фиксировались во Франции и Соединенных Штатах.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Маск попал в громкий скандал . Бизнесмен Илон Маск и влиятельное лицо MAGA Эшли Сент-Клер публично обменялись обвинениями в соцсети X. Конфликт разразился после того, как Сент-Клер заявила, что миллиардер прекратил финансовую поддержку ребенка и отказался проходить тест на отцовство.

Маск ответил на эти упреки, подчеркнув, что уже предоставил Сент-Клеру более 2 миллионов долларов и готов пройти тест на отцовство.

Он также добавил, что, несмотря на отсутствие подтверждения отцовства, передал Сент-Клер 2,5 миллиона долларов и посылает ей 500 тысяч долларов ежегодно. Спор обострился после того, как Сент-Клер выставила на продажу свою Tesla, заявив, что вынуждена это сделать из-за сокращения финансовой поддержки со стороны Маска. В ответ на слова бизнесмена она заявила, что еще до рождения ребенка предлагала пройти тест на отцовство, однако он отказался.