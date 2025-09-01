logo

Мадуро бьет тревогу: США развернули 1200 ракет и военные корабли
НОВОСТИ

Мадуро бьет тревогу: США развернули 1200 ракет и военные корабли

США направили ракеты и военные корабли против Венесуэлы: Мадуро говорит о самой большой угрозе за 100 лет

1 сентября 2025, 21:51
Между Вашингтоном и Каракасом снова резко возросло напряжение. Как сообщает AlArabiya English, Соединенные Штаты развернули вблизи Венесуэлы большую военную силу — около 1200 ракет и 8 боевых кораблей.

Мадуро бьет тревогу: США развернули 1200 ракет и военные корабли

Мадуро заявил о невиданной угрозе

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что это "наибольшая угроза для континента за последние сто лет". По его словам, подобной концентрации американского оружия в регионе не было даже в периоды острейших кризисов.

История противостояния

Вашингтон не раз выступал против режима Мадуро. При администрации Дональда Трампа США резко критиковали венесуэльского лидера, обвиняя его в диктатуре, нарушениях прав человека и поддержке наркокартелей. Более того, тогда американское правительство даже объявило вознаграждение за задержание Мадуро, объясняя это необходимостью борьбы с транснациональной преступностью.

Текущая ситуация

Нынешнее наращивание военного присутствия в Карибском бассейне рассматривается экспертами как сигнал усиления давления на Каракас. Это может быть как элемент сдерживания, так и попытка принудить венесуэльские власти к новым переговорам.

Мадуро же, в свою очередь, использовал ситуацию для мобилизации внутренней поддержки. Он заявил, что Венесуэла сталкивается с "невиданной угрозой извне" и что его правительство готово к защите суверенитета страны.

Контекст

Венесуэла на протяжении многих лет остается в политическом и экономическом кризисе. Западные страны обвиняют режим Мадуро в коррупции, подавлении оппозиции и сотрудничестве с криминальными группировками. В то же время Каракас сохраняет поддержку со стороны России, Китая и Ирана, что лишь усиливает геополитическое противостояние.

Таким образом, развертывание американских военных ресурсов на территории Венесуэлы может стать новой точкой напряжения в регионе и создает риски еще большей эскалации отношений между США и государствами, поддерживающими Каракас.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что французские больницы получили указание быть готовыми к приему большого количества раненых в случае возникновения масштабных кризисных ситуаций, включая военные конфликты. Об этом сообщает Le Figaro.



Источник: https://english.alarabiya.net/News/world/2025/09/01/maduro-eight-us-ships-with-1200-missiles-targeting-venezuela
