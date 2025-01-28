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Любительницу собак съели собственные мопсы в квартире

Голодные собаки начали есть труп мертвой владелицы.

28 января 2025, 16:10 comments4512
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Slava Kot

Ужасная трагедия произошла в румынском городе Тыргу-Жиу, где 34-летнюю девушку Адриану Неагоэ, известную как Анда Саша, нашли мертвой в собственной квартире после того, как она несколько дней не выходила на связь. За это время голодные собаки стали питаться ее трупом.

Любительницу собак съели собственные мопсы в квартире

Адриану Неагое и его мопс

Родственник Адриану Неагое позвонил в полицию и сообщил, что волнуется за женщину, ведь она не отвечает на телефонные звонки и не открывала дверь почти неделю. Полиция выехала по вызову и совместно с пожарными открыли дверь.

Зайдя в квартиру, они обнаружили ужасную сцену, которая шокировала всех присутствующих — мертвое тело 34-летней женщины. Кроме того, труп Адриану выглядел частично съеденным. Причиной стали два мопса, которые на пять дней остались без еды заперты в квартире.

Бригады скорой помощи, констатировавшие смерть Адриану, отметили, что видимых признаков насилия нет. Ее тело было доставлено в Службу судебно-медицинской экспертизы города Горжу для проведения вскрытия, чтобы установить причину смерти. Собак умершей владелицы полиция передала в приют.

Любительницу собак съели собственные мопсы в квартире - фото 2

Это не первый случай, когда умершего владельца едят его домашние животные. Например, в 2013 году в Великобритании обнаружили мертвую женщину, которую съели собственные кошки. В обоих случаях животные, оставленные без присмотра и еды, привели к шокирующим сценам.

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Источник: https://www.telegraph.co.uk/world-news/2025/01/23/romanian-womans-body-half-eaten-pet-pugs-bucharest/
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