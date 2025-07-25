Львовщину "трясет": Генпрокурор о злоупотреблении чиновников на десятки миллионов

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Кречмаровская Наталия
Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко рассказал о разоблаченных злоупотреблениях должностными лицами во Львовской области. По его словам, подозрения получили 18 человек среди вероятных преступлений – обогащение, злоупотребление служебным положением, халатность.
Офис Генерального прокурора. Фото из открытых источников
Генпрокурор рассказал, кому объявили подозрения:
- Заместитель председателя одного из сельсоветов Львовской области — чиновник, в условиях военного положения, присвоил средства при закупке антидроновых ружей.
- 4 чиновника ГП "Леса Украины" — безосновательно выдавали лесорубные билеты, из-за чего уничтожено по меньшей мере 9 530 деревьев и нанесен значительный ущерб бюджету.
– И.о. руководителя Франковской РГА, руководитель Галицкой РГА Львова и директор компании-подрядчика. Подрядчик искусственно завысил стоимость аварийно-восстановительных работ жилых домов после ракетных обстрелов на ул. Стрыйской, а чиновники – согласовали ему эту проектно-сметную документацию.
- Государственный инспектор таможенного поста "Яворов" Львовской таможни. Он организовал незаконную схему ввоза товаров в Украину без уплаты обязательных таможенных платежей.
- должностное лицо органа соцзащиты Стрыйской РГА и ее муж-сообщник. Они растратили бюджетные средства — деньги списывали, как компенсации по фиктивным договорам по программе "Муниципальная няня".
- Инспектор управления капстроительства Львовской ОВА подписал акт выполненных работ в учебном заведении по работам, которые на самом деле не проводились.
– бывший директор коммунального предприятия Самбора, директор компании-подрядчика, инженер технадзора. Они провели “ремонт” трубопровода, однако только на бумаге.
- ФЛП и директор общества – присвоили бюджетные средства, которые выделялись на капремонт отделения детского медучреждения Львова.
- директор одного из ООО – использовал служебные полномочия для личного обогащения. Поставил в Рава-Русскую больницу угля, качество которого не отвечало условиям договора.
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