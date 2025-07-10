Львов затопило после непогоды: улицы, авто и дома в воде (ФОТО)

Ливень, который начался во Львове в ночь на 10 июля, вызвал масштабные подтопления на улицах, дорогах и частных территориях города и области. После нескольких дней жары с температурой почти +30 градусов, в город пришло резкое похолодание и непрекращающиеся дожди. По прогнозам синоптиков, интенсивные осадки продлятся, по меньшей мере, до конца дня.

Львов затопило после дождей

По сообщениям Львовского городского совета, наибольшее подтопление зафиксировано на улицах Кульпарковской, Трускавецкой, Авиационной. У жилого комплекса "Континент" в Сокольниках затоплены автостоянки. Вода достигла уровня окон некоторых автомобилей, кроме того, некоторые из них опрокинуты и почти полностью погружены в воду.

Львов затопило после дождей

Львов затопило после дождей

Поток воды вышел из берегов на реке Зубра. Проезд транспорта по этому участку невозможен. Горожане сообщают о затопленных придомовых участках, подвалах и первых этажах жилых домов.

"На местах работают аварийные бригады, однако пока не прекратятся дожди, полноценно устранить последствия подтоплений сложно. По прогнозам погоды, дождь продлится сегодня целый день", — сообщили во Львовском городском совете.

Последствия непогоды затронули не только Львов, но и десятки общин области. По информации начальника Львовской ОВА Максима Козицкого, по состоянию на утро 10 июля без электроснабжения осталось 192 населенных пункта. Полностью обесточено 55, а остальные 137 – частично.

Львов затопило после дождей

Львов затопило после дождей

По прогнозам, осадки во Львове продлятся в течение всего дня.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, как во Львовской области из-под кожи женщины извлекли огромного паразита после укуса комара.

Также "Комментарии" писали, что количество погибших от наводнений в США пересекло ужасную отметку.