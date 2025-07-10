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Львов затопило после непогоды: улицы, авто и дома в воде (ФОТО)

Во Львове ливень подтопил десятки улиц, частных территорий. В некоторых участках проезд заблокирован.

10 июля 2025, 09:10
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Slava Kot

Ливень, который начался во Львове в ночь на 10 июля, вызвал масштабные подтопления на улицах, дорогах и частных территориях города и области. После нескольких дней жары с температурой почти +30 градусов, в город пришло резкое похолодание и непрекращающиеся дожди. По прогнозам синоптиков, интенсивные осадки продлятся, по меньшей мере, до конца дня.

Львов затопило после непогоды: улицы, авто и дома в воде (ФОТО)

Львов затопило после дождей

По сообщениям Львовского городского совета, наибольшее подтопление зафиксировано на улицах Кульпарковской, Трускавецкой, Авиационной. У жилого комплекса "Континент" в Сокольниках затоплены автостоянки. Вода достигла уровня окон некоторых автомобилей, кроме того, некоторые из них опрокинуты и почти полностью погружены в воду.

Львов затопило после непогоды: улицы, авто и дома в воде (ФОТО) - фото 2

Львов затопило после дождей

Львов затопило после непогоды: улицы, авто и дома в воде (ФОТО) - фото 3

Львов затопило после дождей

Поток воды вышел из берегов на реке Зубра. Проезд транспорта по этому участку невозможен. Горожане сообщают о затопленных придомовых участках, подвалах и первых этажах жилых домов.

"На местах работают аварийные бригады, однако пока не прекратятся дожди, полноценно устранить последствия подтоплений сложно. По прогнозам погоды, дождь продлится сегодня целый день", — сообщили во Львовском городском совете.

Последствия непогоды затронули не только Львов, но и десятки общин области. По информации начальника Львовской ОВА Максима Козицкого, по состоянию на утро 10 июля без электроснабжения осталось 192 населенных пункта. Полностью обесточено 55, а остальные 137 – частично.

Львов затопило после непогоды: улицы, авто и дома в воде (ФОТО) - фото 4

Львов затопило после дождей

Львов затопило после непогоды: улицы, авто и дома в воде (ФОТО) - фото 5

Львов затопило после дождей

По прогнозам, осадки во Львове продлятся в течение всего дня.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, как во Львовской области из-под кожи женщины извлекли огромного паразита после укуса комара.

Также "Комментарии" писали, что количество погибших от наводнений в США пересекло ужасную отметку.



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