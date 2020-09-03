Лукашенко заявил, что перехватил переговоры Варшавы и Берлина о Навальном

Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал, как канцлер Германии Ангела Меркель отреагировала на отправление Алексея Навального. Об этом сообщает портал Белта.

"Я заметил, наблюдая за российскими событиями, у них — Запада — новая фишка появилась. Опять "Новичок", опять отравление. Так я вам должен сказать, что вчера или позавчера, я точно не помню, до выступления Меркель мы перехватили разговор. Мы так понимаем, Варшава разговаривает с Берлином. Два абонента на связи. Перехватила наша радиоэлектронная военная разведка… Мы перехватили интересный разговор, который (я вам дам почитать его, мы подготовим и направим в ФСБ) отчетливо говорит о том, что это фальсификация. Никакого отравления Навального не было", - сказал Лукашенко.

Ранее "Комментарии" сообщали мнение немецкого врача о том, сможет ли Алексей Навальный вернуться к нормальной жизни.

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