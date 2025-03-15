"Лучше убьют себя, чем станут на защиту страны": скандал в ТЦК на Полтавщине

В Полтавском ТЦК сообщили, что 14 марта в Кременчугском районном терцентре произошло два случая уклонения от военной службы путем самоувечья.

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В областном терцентре сообщили, что 14 марта около 15 часов на сборном пункте 25-летний гражданин демонстративно начал скрести себе руки ключами после того, как узнал, что он был признан годным к военной службе.

В тот же день около 18 часов подобные действия стеклом от разбитой бутылки повторил 32-летний военнообязанный.

“В обоих случаях первичную медицинскую помощь предоставили врачи военно-врачебной комиссии. Скорая помощь, прибывавшая по вызову дежурного ТЦК, констатировала тот факт, что угрозы жизни граждан не было. Но поскольку "мужчины" заявляли, что лучше убьют себя, чем станут на защиту своей страны, их доставили в психиатрическое отделение”, — сообщили в Полтавском ТЦК.

В терцентре отметили, что рассматривают эти случаи как попытку уклонения от военной службы. При этом в ТЦК отметили, что “эти позорные поступки трусости и самоповреждения получают распространение в медиа как попытка суицида”.

“В обоих случаях это проводилось демонстративно, на глазах у свидетелей, без угрозы для жизни или здоровья, понимая, что присутствующие рядом врачи успеют оказать необходимую помощь. Так что ни о какой попытке лишить себя жизни даже речи быть не может”, — объяснили ситуацию в Полтавском ТЦК.

В терцентре отметили, что в обоих случаях граждане уже прошли ВЛК и были признаны годными к военной службе (в том числе – психиатром). Соответственно они уже были мобилизованными и ожидали отправки в учебный центр как военнослужащие.

Поэтому после лечения их действия правоохранители будут рассматривать именно как военных. Статья 409 Уголовного кодекса Украины за уклонение от военной службы путем самоувечья в условиях военного положения предусматривает наказание от 5 до 10 лет лишения свободы. Соответствующие сообщения уже направлены в правоохранительные органы”, — уточнили в ТЦК.

Напомним, что портал "Комментарии" писал о скандале с работниками ТЦК в Харькове.



