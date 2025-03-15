"Лучше убьют себя, чем станут на защиту страны": скандал в ТЦК на Полтавщине

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Кречмаровская Наталия
В Полтавском ТЦК сообщили, что 14 марта в Кременчугском районном терцентре произошло два случая уклонения от военной службы путем самоувечья.
Иллюстративное фото
В областном терцентре сообщили, что 14 марта около 15 часов на сборном пункте 25-летний гражданин демонстративно начал скрести себе руки ключами после того, как узнал, что он был признан годным к военной службе.
В тот же день около 18 часов подобные действия стеклом от разбитой бутылки повторил 32-летний военнообязанный.
В терцентре отметили, что рассматривают эти случаи как попытку уклонения от военной службы. При этом в ТЦК отметили, что “эти позорные поступки трусости и самоповреждения получают распространение в медиа как попытка суицида”.
В терцентре отметили, что в обоих случаях граждане уже прошли ВЛК и были признаны годными к военной службе (в том числе – психиатром). Соответственно они уже были мобилизованными и ожидали отправки в учебный центр как военнослужащие.
Напомним, что портал "Комментарии" писал о скандале с работниками ТЦК в Харькове.
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