Ловушкой стала медлаборатория: в Ужгороде вор позвал на помощь полицию

В областном центре Закарпатья местный вор обчистил Ужгородскую медицинскую лабораторию. Но через зарешеченные окна и двери учреждения сам не мог оттуда выбраться. Поэтому вызвал полицейских, чтобы вызволили его из ловушки, которую сам организовал. Об этом сообщает Управление охраны Нацполиции Закарпатья.

Грабитель оказался в ловушке / Фото: Управление охраны полиции в Закарпатской области

Чтобы поправить свое материальное положение, житель Ужгорода решил обокрасть местную медлабораторию. Он вошел туда в рабочее время и скрылся в туалетной комнате. Когда все работники разошлись по домам, он вылез из своего тайника и проник в кабинет бухгалтерии, где нашел 7500 грн наличными. Он даже обворовал ящик, где оставляли деньги посетители, чтобы помочь вылечить ребенка с тяжелым недугом. Там он нашел 300 гривен и тоже присвоил.

Но учреждение, которое он ограбил, стало для него настоящей ловушкой. Ведь через зарешеченные окна и двери вор не смог отсюда выбраться.

На стене он увидел рекламу, в которой говорилось, что это помещение находится под круглосуточной охраной. Ночному злоумышленнику не осталось ничего другого, как совершить телефонный звонок. Правда, он хотел ввести в заблуждение представителей охраны, объяснив, что его случайно закрыли в доме.

Сотрудники полиции прибыли на место вызова и, разобравшись во всех обстоятельствах, задержали этого неудачника-вора.

Напоминаем, что "Комментарии" информировали о том, что В Ужгороде агрессивный мужчина массово крушил авто и автобусы, прыгая по крышам.

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