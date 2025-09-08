logo

Лихие "90-е" вернулись: шокирующие подробности расследования в Ивано-Франковской области
НОВОСТИ

Лихие "90-е" вернулись: шокирующие подробности расследования в Ивано-Франковской области

С предпринимателей в Ивано-Франковской области требовали деньги: подробности расследования

8 сентября 2025, 16:12
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

В Ивано-Франковской области разоблачили организованную группу, которая систематически оказывала давление на бизнес в разных регионах Украины. В ходе расследования сообщили о подозрении 12 человек, сообщили в Офисе Генерального прокурора.

Лихие "90-е" вернулись: шокирующие подробности расследования в Ивано-Франковской области

Задержание. Фото Офиса Генпрокурора

Среди злоумышленников — два организатора и десять исполнителей. Им сообщили о подозрении в вымогательстве в особо крупных размерах, совершенном на территории нескольких областей Украины по ч. 4 ст. 189 Уголовного кодекса.

"По данным следствия, группа действовала с февраля 2024 по август 2025. Схема была построена на запугивании: жертвам навязывали несуществующие долги, применяли физическое насилие, угрожали их близким и заставляли подписывать фиктивные расписки", — сообщили в Офисе Генпрокура.

Координировал деятельность участников группы организатор — известный в криминальных кругах как "смотрящий" за Коломыей и районом. Его ближайший подельник, криминальный авторитет со статусом "бродяга", по данным Офиса, фактически выступал соорганизатором.

В Офисе Генпрокурора отметили, что в результате действий злоумышленников пострадали по меньшей мере четверо жителей Ивано-Франковской области. Общая сумма исковых требований составила более 828 тысяч долларов США. К примеру, в августе 2025 года у предпринимателя из Яремче требовали 800 000 долларов США – угрожали расправой над женой. Под давлением жену бизнесмена заставили написать расписку о фиктивном долге в размере 300 000 долларов США. Злоумышленников задержали во время передачи денег.

В ходе расследования было проведено 28 обысков мест обитания подозреваемых и их автомобилей в Ивано-Франковской, Житомирской, Днепропетровской, Хмельницкой, Закарпатской и Кировоградской областях, городах Киев и Одесса.

"Извлечено 7 автомобилей класса люкс, почти 28 тысяч долларов США, 655 евро, 27,8 тысячи гривен, огнестрельное оружие, 16 мобильных телефонов, банковские карточки, призывные списки и другие вещественные доказательства", — сообщили в Офисе Генпрокурора.

Отмечается, что 10 подозреваемых находятся под стражей без права внесения залога, 1 — под стражей с возможностью внесения залога, а в отношении еще одного подозреваемого рассматривается ходатайство об избрании меры пресечения.

Напомним: портал "Комментарии" писал о гибели мужчины на границе от огнестрельного ранения.



Источник: https://gp.gov.ua/ua/posts/na-frankivshhini-vikrito-organizovanu-grupu-yaka-sistemno-tisnula-na-biznes-u-riznix-regionax-ukrayini-povidomleno-pro-pidozru-12-osobam-sered-yakix-smotryashhii-za-kolomijeyu-ta-raionom
