«Лига смеха» сообщила о смерти юмориста

Участник "Лиги смеха" и команды "Стадион Диброва" Александр Чечун ушел из жизни. Об этом сообщили на официальной Instagram -странице "Лиги смеха", передает портал "Комментарии".

Александр Чечун

Причина смерти Александра Чечуна не уточняется. Известно, что в начале полномасштабного вторжения РФ он присоединился к рядам ВСУ в 2022 году . У него остались жена и дочь.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что 26 февраля 2025 года около 22 часов военнослужащему одного из батальонов стало плохо с сердцем, о чем он сообщил своему командиру, на что тот не отпустил солдата в медицинский пункт. В результате ночью солдат умер. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию СМИ.

Славянский горрайонный суд Донецкой области 17 марта признал виновным командира инженерно-саперного отделения одного из механизированных батальонов, младшего сержанта Андрея К., в небрежном отношении к военной службе, которое привело к смерти его подчиненного. Согласно справке о смерти военнослужащего М., которая была составлена 27 февраля, смерть солдата наступила в результате "острой коронарной недостаточности".

Также "Комментарии" писали , что сны об умерших родственниках вызывают у многих смешанные чувства – от печали к покою, от страха к радости. Действительно ли это душа близкого человека приходит в сон, чтобы что-нибудь сказать? Или это только наши воспоминания и переживания, которые находят отражение в подсознании?

Мистический взгляд: душа приходит в сон

Во многих культурах существует вера, что умершие могут посещать живых во снах.

Это может быть: Знак поддержки – усопший приходит, чтобы успокоить, показать, что он в покое. Предупреждение – если сон тревожен, это может быть сигнал об опасности или неправильном выборе в жизни. Читать дальше.