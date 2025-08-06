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Летучие мыши атакуют людей: какой город подвергается угрозе

В Сумах два человека пострадали от укусов летучих мышей: медики напоминают о риске бешенства

6 августа 2025, 18:17
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Ткачова Марія

В Сумах зафиксировано два случая укуса людей летучими мышами — об этом сообщили в Сумском областном центре контроля и профилактики болезней. Оба инцидента произошли в конце июля, когда пострадавшие пытались самостоятельно выгнать животных из своих домов. В результате люди получили укусы и были срочно направлены на антирабическое лечение.

Летучие мыши атакуют людей: какой город подвергается угрозе

Летучие мыши атакуют людей

По словам Натальи Галушко, заведующие отделом эпиднадзора и профилактики инфекционных болезней, летучие мыши — потенциальные переносчики бешенства. Самое опасное, что симптомы у зараженных животных могут отсутствовать, поэтому каждый контакт с диким животным несет потенциальную угрозу.

Что следует знать:

Сейчас сезон миграции летучих мышей — они ищут теплые места для зимовки, поэтому все чаще залетают в дома и квартиры.

• Летучие мыши не агрессивны, но могут укусить в ответ на стресс или попытку их изгнать — это типичная защитная реакция.

• При попадании летучей мыши в ваше жилище — сохраняйте спокойствие, не паникуйте и не пытайтесь ловить животное самостоятельно. Рекомендуется перейти в другую комнату и позвонить по телефону 112 или в службу спасения животных.

Опасность бешенства:

Летучие мыши, как и лисы, ежи, волки, кошки и собаки, могут быть носителями вируса бешенства.

• Заражение может произойти из-за укуса, царапин или даже слюны, которая попала на слизистые оболочки или поврежденную кожу.

• Инкубационный период бешенства может длиться от 7 дней до нескольких месяцев, а в отдельных случаях – более года.

• Без своевременного лечения заболевание смертельно — летальность приближается к 100%.

С начала года в Сумской области 1356 человек обратились в медицинские учреждения из-за укусов животных. Все они прошли необходимые процедуры для профилактики бешенства.

Медики призывают: не медлить с визитом к врачу после контакта с дикими или подозрительными животными. Даже небольшая царапина может стоить жизни.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Президент Украины Владимир Зеленский совершил рабочую поездку в Сумскую область, где посетил пункт управления 225-го отдельного штурмового полка — одного из самых результативных подразделений последних операций на северном направлении.



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Источник: https://sm.cdc.gov.ua/news/u-sumah-dvoh-lyudej-vkusyly-kazhany/
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