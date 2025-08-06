Летучие мыши атакуют людей: какой город подвергается угрозе

В Сумах зафиксировано два случая укуса людей летучими мышами — об этом сообщили в Сумском областном центре контроля и профилактики болезней. Оба инцидента произошли в конце июля, когда пострадавшие пытались самостоятельно выгнать животных из своих домов. В результате люди получили укусы и были срочно направлены на антирабическое лечение.

Летучие мыши атакуют людей

По словам Натальи Галушко, заведующие отделом эпиднадзора и профилактики инфекционных болезней, летучие мыши — потенциальные переносчики бешенства. Самое опасное, что симптомы у зараженных животных могут отсутствовать, поэтому каждый контакт с диким животным несет потенциальную угрозу.

Что следует знать:

• Сейчас сезон миграции летучих мышей — они ищут теплые места для зимовки, поэтому все чаще залетают в дома и квартиры.

• Летучие мыши не агрессивны, но могут укусить в ответ на стресс или попытку их изгнать — это типичная защитная реакция.

• При попадании летучей мыши в ваше жилище — сохраняйте спокойствие, не паникуйте и не пытайтесь ловить животное самостоятельно. Рекомендуется перейти в другую комнату и позвонить по телефону 112 или в службу спасения животных.

Опасность бешенства:

• Летучие мыши, как и лисы, ежи, волки, кошки и собаки, могут быть носителями вируса бешенства.

• Заражение может произойти из-за укуса, царапин или даже слюны, которая попала на слизистые оболочки или поврежденную кожу.

• Инкубационный период бешенства может длиться от 7 дней до нескольких месяцев, а в отдельных случаях – более года.

• Без своевременного лечения заболевание смертельно — летальность приближается к 100%.

С начала года в Сумской области 1356 человек обратились в медицинские учреждения из-за укусов животных. Все они прошли необходимые процедуры для профилактики бешенства.



Медики призывают: не медлить с визитом к врачу после контакта с дикими или подозрительными животными. Даже небольшая царапина может стоить жизни.



Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Президент Украины Владимир Зеленский совершил рабочую поездку в Сумскую область, где посетил пункт управления 225-го отдельного штурмового полка — одного из самых результативных подразделений последних операций на северном направлении.