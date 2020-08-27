Лес в Ровенской области стремительно исчезает, - исследование

За год, с августа-2019 до августа 2020 года в Ровенской области вырубили леса в два с половиной раза больше, чем за аналогичный период 2018-19 годов - 5 395 га против 2 101 га годом ранее. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного компанией EOS Data Analytics, Институтом космических исследований НАН Украины и Государственным космическим агентством Украины, передает "Интерфакс-Украина".

Согласно полученным данным, в Житомирской области за указанный период вырубили почти на 20% больше леса, чем в прошлом году.

"При такой динамике вырубки Ровенская область может остаться без леса уже через 30 лет, а Житомирская - через 38. Если не замедлить этого тренда, то за указанное время может быть уничтожено 16 млн га и 2,3 млн га соответственно, которые составляют площадь лесов в этих областях. Даже учитывая высадку, восстановление леса занимает от 60 до 100 лет, в зависимости от пород деревьев ", - отмечается в сообщении EOS Data Analytics.

При этом подчеркивается, что проблема вырубки лесов зачастую становится темой для манипуляций и политической полемики, что никак не предполагает ее решения.

"Прежде всего необходим независимый инструмент, который гарантировал бы прозрачный контроль изменений лесного покрова и отслеживания антропогенного фактора, который этому способствует. Сегодня, благодаря цифровым технологиям, в частности спутникового мониторинга, можно чуть ли не ежедневно отслеживать изменения, для чего наша команда и ведет работу", - заявил представитель EOS Data Analytics Роман Медведев.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Кабмине осветили проблему недавнего паводка в западной Украине, обозначив, как ее спровоцировала вырубка лесов.









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