Лес, усеянный «градами»: сколько боеприпасов нашли и уничтожили саперы в Киевской области

Уже больше месяца территорию Киевской области продолжают разминировать саперы. Только за день гвардейцы находят несколько сотен опасных боеприпасов, которые оставили после себя российские оккупанты. Об этом сообщили в Национальной гвардии Украины. Специалисты говорят, что местами лес, "усеянный градами".

"Сейчас мы находимся на позициях, где были рашисты и их полевой артиллерийский склад, который уничтожили наши артиллеристы. Лес, усеянный большим количеством "градов" и не разорванными боеприпасами. Здесь мы можем увидеть шрапнельный снаряд, запретный Женевской конвенцией в их использовании, но российские орки пренебрегают всеми соглашениями, в принципе, как всегда",- рассказывает командир отряда разминирования Нацгвардии. "Саперы постоянно работают над зачисткой территорий. Они уже обнаружили и уничтожили более 5 тысяч боеприпасов. Все взрывоопасные предметы локализованы и обезврежены. Гвардейцы и работники ГСЧС в очередной раз напоминают, что людям необходимо быть внимательными и осторожными! Не трогать неизвестные предметы, поскольку это может стоить жизни",- говорится в сообщении. Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в Ирпене продолжают находить ловушки кафиров . Украинские защитники продолжают очищать освобожденные украинские города от ловушек российских оккупантов. Так в Ирпене, в местном парке, недалеко от детской больницы солдаты россии оставили растяжки. В сообщении говорится, что специалисты продолжают находить взрывные устройства российских кафиров. Особенно циничным выглядит заминирование парка возле детской больницы в Ирпене. Следовательно, спасатели просят местных не ходить по этим территориям.

Разминирование Киевщины (фото из открытых источников)

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