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Латвия подняла в небо истребители: неизвестный объект удивил военных

Радары в Латвии заметили приближение неизвестного летательного объекта.

сегодня, 09:55
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Автор:
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Slava Kot

Утром 17 сентября Воздушные силы Национальных вооруженных сил Латвии зафиксировали неопознанный летательный объект, приближавшийся к границе со стороны Белоруссии. Из-за опасности нарушения воздушного пространства НАТО в воздух были подняты истребители. Впоследствии выяснилось, что курьезный случай возник из-за стаи птиц.

Латвия подняла в небо истребители: неизвестный объект удивил военных

Латвия подняла истребители из-за стаи птиц. Фото из открытых источников

В Минобороны Латвии сообщили, что к латвийско-белорусской границе приблизился неизвестный летательный объект. В воздух были подняты истребители Миссии патрулирования воздушного пространства НАТО с военной базы "Лиэлварде", которые провели обследование Краславского района, где неизвестный объект пересек границу.

Впоследствии аппаратура наблюдения за воздушным пространством обнаружила стаю птиц в этом месте. Других подозрительных объектов зафиксировано не было. Самолеты патрулирования воздушного пространства НАТО вернулись на авиабазу.

Как пояснил министр обороны Андрис Спрудс, Латвия имеет общую границу со страной-агрессором, поэтому постоянно сталкивается с гибридной войной и ее последствиями.

"Приближаются новые вызовы, потому мы усилили наши возможности выявления, мы консультируемся с нашими союзниками", — сказал Спрудс.

По его словам, истребители были подняты в воздух, так как радары зафиксировали приближение неизвестного летательного объекта, поэтому отреагировали на опасность.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о хитром плане Путина, который объясняет, почему российские беспилотники активно начали залетать на территорию Беларуси.

Также "Комментарии" писали о том, что в Польше упало НЛО вблизи с российской границей. Появились первые выводы инцидента, указывающие, что это были воздушные шары с кириллическими надписями.



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Источник: https://www.lsm.lv/raksts/zinas/latvija/17.09.2024-latgale-iznicinatajus-debesis-pacelusais-lidojosais-objekts-izradijies-putnu-bars.a569081/
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