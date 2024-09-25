19-летнему львовянину грозит наказание за нарушение правил на границе: что он совершил

Пограничники обнаружили очередную партию контрабанды смартфонов. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Государственной пограничной службы.



Украинская граница. Фото из открытых источников

Правонарушитель пытался скрытно ввезти партию новеньких смартфонов китайских брендов.

"В пункте пропуска "Краковец" пограничники 7 пограничного Карпатского отряда по информации оперативных сотрудников отряда совместно с работниками таможни обнаружили почти 170 мобильных телефонов марок Redmi и Poco", — говорится в сообщении Госпогранслужбы.

Партию смартфонов пытался ввезти в Украину через "зеленый коридор" 19-летний уроженец Львова. Правонарушитель спрятал гаджеты в боковой обшивке салона автомобиля марки "Рено". “Карты задней двери, пороги запасного колеса, технологические полости пола автомобиля были бережно заполнены гаджетами. Всего из конструктивных особенностей транспортного средства извлечено 168 мобильных телефонов разных моделей”, — рассказали пограничники.

Сотрудники таможни составили протокол о нарушении таможенных правил, а товар изъяли на склад.

Напомним, что через границу пытались провезти незадекларированные новенькие смартфоны Apple iPhone 16 Pro Max, iPhone 16 Pro и другую дорогостоящую технику. В Государственной пограничной службе напомнили, что презентация новой линейки Apple IPhone 16 прошла недавно. Однако в Украине официально продажи новых гаджетов еще не стартовали. Поэтому граждане пытаются провезти новые смартфоны, несмотря на запреты. Сколько смартфонов пытались ввезти в Украину, читайте по ссылке.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, какую дорогую вещь пытались вывезти из Украины.



