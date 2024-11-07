130 авто для военных завезли в Украину: где вместо фронта оказались автомобили

В Украине продолжают выявлять факты нарушения действующего законодательства по ввозу автомобилей. Под видом ввоза авто для ВСУ правонарушители не платят налоги и таможенные платежи. Очередной случай незаконного ввоза транспортных средств под видом гуманитарной помощи обнаружили детективы БЭБ во Львовской области. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Бюро экономической безопасности.

Фото БЭБ

В ходе расследования было установлено, что группа лиц через учрежденный благотворительный фонд ввезли 130 автомобилей под видом гуманитарной помощи для ВСУ. Такое количество автомобилей было ввезено с февраля текущего года. Ввоз авто под видом гуманитарной помощи злоумышленники уклонились от уплаты 8 млн грн налогов и таможенных платежей.

В БЭБ сообщили, что часть ввозимых автомобилей фигуранты реализовывали через интернет площадку по продаже подержанных автомобилей.

“В ходе досудебного расследования детективы БЭБ осуществили 2 контрольные закупки автомобилей с привлечением обличителя. Правоохранители провели обыски по адресу проживания фигурантов и изъяли документы, автомобили, средства и компьютерную технику”, — сообщили в Бюро.

По делу продолжается досудебное расследование, в рамках которого устанавливается полный круг лиц, причастных к незаконной деятельности.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что это не первый случай нарушения закона. Во Львовской области детективы БЭБ разоблачили лиц, которые под видом гуманитарной помощи завозили автомобили. Однако транспорт затем продавали. Злоумышленники завезли более 500 автомобилей. Подробнее о расследовании дела читайте по ссылке .



