11-летняя девочка родила: кто отец ребенка

На минувшей неделе родителей 11-летней девочки в США арестовала полиция после того, как стало известно, что их дочь родила. Родители заявляют, что "не знали" о беременности ребенка. Однако позже выяснилось, что отцом ребенка был отчим девочки-подростка.

В США 11-летняя девочка родила ребенка от отчима. Фото из открытых источников

Роды 11-летней девочки прошли 16 августа в частном доме без участия медиков. Лишь позже мать вызвала скорую помощь, и девочку вместе с новорожденным доставили в больницу. Врачи немедленно сообщили об инциденте в правоохранительные органы.

По словам родителей, они якобы не знали о подростковой беременности дочери. Однако проверка ДНК обнаружила совпадение в 99%, что биологическим отцом ребенка является 34-летний отчим Дастин Уокер.

Прокуратура округа Маскоги сообщила, что мужчине предъявлены обвинения в сексуальном насилии над несовершеннолетним до 12 лет. Кроме того, 33-летней матери девочки Шери Уокер инкриминируют содействие преступлению.

Также обоим воспитанникам предъявлено шесть обвинений в небрежном отношении к детям, включая неоказание должной медицинской помощи во время домашних родов и пренебрежение еще пятью детьми в возрасте от двух до девяти лет. В судебных документах отмечено, что они "жили в ужасающих условиях".

"Это одно из самых серьезных дел о сексуальном насилии и пренебрежении детьми, которое я когда-либо рассматривала", – заявила помощница окружного прокурора Джанет Хатсон.

Супруги находятся в тюрьме округа Маскоги. Залог для каждого установлен в размере 100 000 долларов. Первое судебное заседание назначено на 3 сентября.

