21-летний уклонист провел четыре дня в горах среди медведей и волков

21-летний мужчина, мечтавший незаконно пересечь украинско-румынскую границу через горы, попал в четырехдневные приключения, из которых его спасли украинские пограничники. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Госпогранслужбы Украины.

уклонист в горах, фото: ГПСУ

Отправившись в горы, 21-летний винничанин держал связь со своим отцом, а когда связь с сыном оборвалась, отец решил позвонить по телефону на "горячую линию" пограничников.

Насмотревшись в соцсетях видеоинструктажей о горных походах, молодой человек задумал незаконно пересечь украинско-румынскую границу. Закупил необходимый инвентарь, одежду и обувь, газовый баллончик для приготовления пищи. Двигаясь по онлайн картам, мужчина постоянно информировал отца о координатах своего пребывания.

"Путешественник" признается, что самому в горах было страшно, ведь в течение путешествия несколько раз чуть не стал жертвой диких зверей. Какое-то животное даже пыталось напасть, его удалось отпугнуть фонариком. Обойти медведей молодому человеку помогал ветер, также быть более осмотрительным заставляли волчьи следы.

По дороге горе-турист сильно отравился, подозревает, что из-за воды из ручейка. После этого он почти полтора дня ничего не ел и не пил, потому что не имел с собой чистой воды, чтобы утолить жажду.

К счастью, за 50 метров до границы с Румынией пограничникам отдела "Деловое" Мукачевского отряда удалось отыскать молодого человека. Последний всячески пытался убежать и спрятаться от вертолета и дронов пограничников, ведь не знал, что именно его разыскивают по информации отца, который испугался за жизнь и здоровье сына.

Следует заметить, что ночью температура воздуха в горах опускалась до 6 градусов тепла.

Найденный мужчина, отогреваясь, признался, что путешествие оказалось намного сложнее и рискованнее, чем он себе представлял, и заверил, что второй раз на такое путешествие не решится. И это он еще не знал, что по другую сторону границы труднопроходимая скалистая местность.

Молодого человека доставили в пограничное подразделение, в отношении него составлен протокол об админправонарушении, предусмотренном ст. 204-1 КУоАП "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины". Правовую оценку его действиям уже вскоре будет давать суд.