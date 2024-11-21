81-летний дед совершил сексуальное насилие над 8-летним ребенком

Прокуроры отстояли в Верховном Суде приговор для мужчины, который совершил сексуальное насилие в отношении 8-летней девочки в Хмельницкой области. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию областной прокуратуры.

Пожилой мужчина изнасиловал девочку

Ювенальные прокуроры в Верховном Суде отстояли наказание для 81-летнего каменчанина за совершение сексуального насилия в отношении лица, не достигшего 14 лет (ч. 4 ст. 153 УК Украины).

Прокурорами в судах всех инстанций доказано, что проживавший неподалеку пенсионер затащил 8-летнюю девочку в подвал дома и совершил в отношении нее сексуальное насилие.

Когда мужчина начал раздеваться, она смогла вырваться, побежала домой и рассказала матери.

Ему назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы.

Однако обвиняемый так и не признал своей вины и обжаловал приговор в апелляции, а в дальнейшем – в Верховном Суде.

Однако суды апелляционной и кассационной инстанции согласились с утверждением прокурора, что наказание в виде 6 лет лишения свободы является справедливой мерой принуждения для обидчика.

Сведения о мужчине будут внесены в Реестр лиц, осужденных за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности малолетнего лица.

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