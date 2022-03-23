105 самолетов противника уничтожены в украинском небе, за сутки- шесть боевых машин: подробности из Офиса президента

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Лиля Воробьева
По словам советника руководителя Офиса президента Алексея Арестовича, защитники украинских Воздушных сил уже уничтожили 105 вражеских самолетов, в том числе 6 боевых машин противника на протяжении последних суток. Это, в частности, один вертолет, пять беспилотных летальных аппаратов и пять крылатых ракет.
Уничтожена сотня самолетов оккупантов (фото из открытых источников)
Об этом чиновник проинформировал во время брифинга, на котором назвал оперативные данные по ситуации с российской агрессией в нашей стране, информируют "Комментарии".
"В течение суток бешеное небо и бешеный ад обеспечили российскому агрессору Воздушные силы Вооруженных сил Украины. В течение суток сбито 6 самолетов противника, один вертолет, беспилотных летальных аппаратов — 5 и 5 крылатых ракет. Таким образом, мы перевалили за желаемое количество — 100. И сейчас 105 самолетов противника считаются уничтоженными. Это более 5 авиационных полков или отдельная воздушная армия", — подытожил советник руководителя ОП.
Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что
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