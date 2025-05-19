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10 заключенных сбежали из тюрьмы через унитаз: они оставили сообщения из трех слов

В США заключенные сбежали из тюрьмы подобно сцене из фильма "Побег из Шоушенка".

сегодня, 12:15
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Slava Kot

В американском городе Новый Орлеан произошел дерзкий побег из тюрьмы, напоминающий сцены из культового фильма "Побег из Шоушенка". Десять мужчин сумели выбраться из тюрьмы через отверстие за туалетом. Кроме того, беглецы оставили на стене сообщения из трех слов.

10 заключенных сбежали из тюрьмы через унитаз: они оставили сообщения из трех слов

Кадр из фильма "Побег из Шоушенка"

Бегство произошло в ночь на 16 мая в Орлеанском центре правосудия, которое находится в штате Луизиана. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как заключенные вылезают через отверстие за унитазом, перелезают через колючую проволоку, а затем пересекают автомагистраль, завернувшись в одеяла.

Кроме того, беглецы оставили после себя пренебрежительную надпись на стене. Они нарисовали стрелку на стене, указывающую на дырку, через которую они сбежали и фразу "Too easy LOL", что переводится как "Слишком легко, ха-ха".

10 заключенных сбежали из тюрьмы через унитаз: они оставили сообщения из трех слов - фото 2

Надпись заключенных после побега из тюрьмы

Бегство оставалось незамеченным более 7 часов. Охранники тюрьмы узнали об исчезновении заключенных только во время утренней проверки.

10 заключенных сбежали из тюрьмы через унитаз: они оставили сообщения из трех слов - фото 3

Узники скрылись через отверстие в туалете подобно фильму "Побег из Шоушенка"

По словам шерифа округа Орлеан Сьюзан Хатсон, один из охранников, ответственный за этот блок, на момент побега ушел поесть. По ее словам, это позволило заключенным реализовать свой план побега фактически без помех. Правоохранители подозревают, что бегство не обошлось без помощи изнутри.

"Почти невозможно, не совсем, но почти невозможно для кого-либо выбраться из этого заведения без посторонней помощи", — сказала шериф Хатсон и сообщила о внутреннем расследовании инцидента.

Хотя троих сбежавших из тюрьмы удалось задержать, семеро из них остаются на свободе, в том числе один осужден за двойное убийство.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о массовом побеге из тюрьмы в Конго. Сотни женщин были изнасилованы и сожжены заживо.

Также "Комментарии" писали, что женщина в тюрьме родила ребенка без физического контакта с мужчиной.



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Источник: https://news.sky.com/story/eight-men-on-the-run-after-audacious-shawshank-escape-from-us-jail-13369323
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