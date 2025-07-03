10-летний ребенок посетил Версаль в жару: через час произошла трагедия

Во Франции начато расследование после смерти 10-летней девочки из США, которая потеряла сознание во время экскурсии в Версальском дворце 1 июля. По предварительной информации, ребенок жаловался на жару, и, несмотря на срочную помощь врачей, его не удалось спасти.

10-летняя девочка умерла из-за жары. Фото из открытых источников

Как сообщают французские СМИ, трагическая ситуация произошла около 18:00 во внутреннем дворе Версальского дворца. Ребенок, приехавший на экскурсию во Францию вместе с родителями, потерял сознание после жалоб на ухудшение самочувствия из-за жары. Врачи немедленно начали реанимационные мероприятия, которые длились почти час, однако уже после 19:00 медики были вынуждены констатировать смерть девочки.

Прокуратура Версаля приступила к расследованию, чтобы точно установить причины смерти. По информации издания Le Parisien, предварительно рассматривалась версия сердечного приступа, однако пока подтверждений о сердечных болезнях в истории болезни ребенка нет. Девочка находилась под контролем из-за расстройств аутистического спектра, но не имела диагнозов, непосредственно указывающих на сердечную патологию.

Смерть ребенка произошла на фоне экстремальных погодных условий во Франции. Министерша экологического перехода Аньес Панье-Рюнаше сообщила, что из-за аномальной жары в стране уже зафиксировано по меньшей мере две смерти, а более 300 человек обратились в отделения неотложной помощи.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Европу в ближайшие дни постигнет волна смертей из-за жары.

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