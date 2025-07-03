logo

BTC/USD

105046.32

ETH/USD

2529.78

LTC/USD

87.78

USD/UAH

41.80

EUR/UAH

47.60

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество происшествия 10-летний ребенок посетил Версаль в жару: через час произошла трагедия
commentss НОВОСТИ Все новости

10-летний ребенок посетил Версаль в жару: через час произошла трагедия

Во Франции 10-летняя девочка скончалась после жалоб на жару.

3 июля 2025, 13:05
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Во Франции начато расследование после смерти 10-летней девочки из США, которая потеряла сознание во время экскурсии в Версальском дворце 1 июля. По предварительной информации, ребенок жаловался на жару, и, несмотря на срочную помощь врачей, его не удалось спасти.

10-летний ребенок посетил Версаль в жару: через час произошла трагедия

10-летняя девочка умерла из-за жары. Фото из открытых источников

Как сообщают французские СМИ, трагическая ситуация произошла около 18:00 во внутреннем дворе Версальского дворца. Ребенок, приехавший на экскурсию во Францию вместе с родителями, потерял сознание после жалоб на ухудшение самочувствия из-за жары. Врачи немедленно начали реанимационные мероприятия, которые длились почти час, однако уже после 19:00 медики были вынуждены констатировать смерть девочки.

Прокуратура Версаля приступила к расследованию, чтобы точно установить причины смерти. По информации издания Le Parisien, предварительно рассматривалась версия сердечного приступа, однако пока подтверждений о сердечных болезнях в истории болезни ребенка нет. Девочка находилась под контролем из-за расстройств аутистического спектра, но не имела диагнозов, непосредственно указывающих на сердечную патологию.

Смерть ребенка произошла на фоне экстремальных погодных условий во Франции. Министерша экологического перехода Аньес Панье-Рюнаше сообщила, что из-за аномальной жары в стране уже зафиксировано по меньшей мере две смерти, а более 300 человек обратились в отделения неотложной помощи.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Европу в ближайшие дни постигнет волна смертей из-за жары.

Также "Комментарии" писали о том, как обнаружили тело малыша в морозильнике.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.lefigaro.fr/faits-divers/chateau-de-versailles-une-fillette-de-10-ans-decede-apres-s-etre-plaint-de-la-chaleur-20250702
Теги:

Новости

Все новости