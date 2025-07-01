Квартиры за долги забирали в Запорожье: разоблачена мошенническая схема

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Кречмаровская Наталия
В Запорожье ГБР разоблачило мошенническую схему — за долговые обязательства забирали квартиры. Правонарушителей интересовали квартиры умерших владельцев, у которых не было наследников.
Квартира. Иллюстративное фото
В Государственном бюро расследований сообщили, что о подозрении объявили правоохранителю и адвокату. Отмечается, что они незаконного забирали квартиры одиноких умерших людей. Общая стоимость недвижимости, которую злоумышленники пытались присвоить, составляет более 3,6 млн грн. В ГБР объяснили, что после смерти одиноких людей их имущество должно было перейти в собственность территориальной громады Запорожья.
В Бюро отметили, что правонарушители из-за товарной биржи оформляли фиктивные договоры купли-продажи. Однако организация юридически прекратила свое существование еще в 2012 году. Получив такую "легализацию" права собственности, злоумышленники пытались продать объект недвижимости.
В ходе расследования было установлено не менее пяти подобных случаев завладения квартирами, которые должны были перейти в собственность запорожской громады.
Если вина подозреваемых будет доказана в суде, им грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 8 лет.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что военные рассказали о "схематозе" во время войны.