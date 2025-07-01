Квартиры за долги забирали в Запорожье: разоблачена мошенническая схема

В Запорожье ГБР разоблачило мошенническую схему — за долговые обязательства забирали квартиры. Правонарушителей интересовали квартиры умерших владельцев, у которых не было наследников.

Квартира. Иллюстративное фото

В Государственном бюро расследований сообщили, что о подозрении объявили правоохранителю и адвокату. Отмечается, что они незаконного забирали квартиры одиноких умерших людей. Общая стоимость недвижимости, которую злоумышленники пытались присвоить, составляет более 3,6 млн грн. В ГБР объяснили, что после смерти одиноких людей их имущество должно было перейти в собственность территориальной громады Запорожья.

"Фигуранты вмешивались в этот процесс и присваивали квартиры. Правоохранитель, используя служебные связи, получал информацию о смерти таких лиц. Адвокат, прикрываясь профессиональной деятельностью, обеспечивал "юридическое оформление" сделок в судах. Подделывали документы, которые якобы подтверждали эти долги и обращались в суд с требованием взыскания этих долгов посредством передачи квартиры”, — объяснили схему в ГБР.

В Бюро отметили, что правонарушители из-за товарной биржи оформляли фиктивные договоры купли-продажи. Однако организация юридически прекратила свое существование еще в 2012 году. Получив такую ​​"легализацию" права собственности, злоумышленники пытались продать объект недвижимости.

В ходе расследования было установлено не менее пяти подобных случаев завладения квартирами, которые должны были перейти в собственность запорожской громады.

"Фигурантам сообщено о подозрении в мошенничестве, легализации имущества, полученного преступным путем, и использовании поддельных документов (ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 358 УК Украины)”, — говорится в сообщении ГБР.

Если вина подозреваемых будет доказана в суде, им грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 8 лет.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что военные рассказали о "схематозе" во время войны.



