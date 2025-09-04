Курьезный случай в Ровенской области: мужчина вызвал полицию из-за похищения наркотиков

В селе Смыга Дубенского района Ровенской области мужчина вызвал полицию со странным сообщением. По его словам, у него были якобы похищены наркотики. Мужчине теперь грозит штраф в 3400 гривен за ошибочный вызов полиции.

Ошибочный вызов полиции из-за воровства наркотиков. Фото из открытых источников

Как сообщили в патрульной полиции Ровенской области, 3 сентября дубенские патрульные получили вызов о необходимости неотложной помощи. Однако, прибыв на место, они выяснили, что заявитель сообщил о воровстве наркотических веществ.

Впоследствии правоохранители установили, что никакой кражи наркотиков не было. Мужчина решил "пошутить" над патрульными, а ситуацию с запрещенными веществами придумал.

В полиции подчеркнули, что подобные действия отвлекают инспекторов от выполнения действительно важных задач и могут поставить под угрозу жизнь и безопасность людей, нуждающихся в немедленной помощи.

"Торопясь на сообщение, которое оказывается ложным, работники экстренных служб тратят драгоценное время, а в этот момент кто-то может по-настоящему нуждаться в их помощи", — говорится в заявлении полиции.

На мужчину был составлен административный протокол по статье 183 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Из-за такого курьезного случая ему грозит штраф от 850 до 3400 гривен.

