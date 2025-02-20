Кто такой Гонсало Лира: Маск обвинил Зеленского в его смерти

Американский миллиардер и советник президента США Дональда Трампа Илон Маск заявил, что президент Украины Владимир Зеленский виновен в гибели американского журналиста и блогера Гонсало Лиры. Что известно о смерти этого деятеля с пророссийскими взглядами в Украине.

Гонсало Лира. Фото из открытых источников

Илон Маск на платформе X отреагировал на публикацию одного из пользователей и обвинил Зеленского в смерти Гонсало Лиры.

Кто такой Гонсало Лира?

Гонсало Лира – это чилийско-американский писатель, блоггер и конспиролог, некоторое время живший в Лондоне, а с 2016 года поселившийся в Харькове вместе с женой украинкой. После начала полномасштабного вторжения Лира активно комментировал события, распространяя кремлевские нарративы. Он отрицал военные преступления РФ в Буче, распространял российскую пропаганду о биолабораториях в Украине, утверждал, что Украиной руководят неонацисты, а Зеленский употребляет наркотики. Лира в своих материалах говорил, что российские военные не стреляют по гражданским, а вместо этого обвинял в военных преступлениях ВСУ.

В 2022 году Гонсало Лира заявил, что его 15 апреля задержала СБУ. По его словам, ему запретили выезд из Харькова, а также забрали ноутбук и заблокировали доступ к блогу и соцсетям.

Спустя более года, 1 мая 2023 года СБУ арестовала Лиру. Согласно постановлению суда, он должен содержаться под стражей в рамках досудебного расследования до 29 июня 2023 года. Установлен залог в размере 402 600 гривен. 6 июля Лира вышел на свободу уплатив залог.

После освобождения в своих социальных сетях он обвинил украинское правительство в пытках, но СБУ отрицала эти заявления. 31 июля 2023 года Лира нарушил судебные ограничения и пытался бежать из Украины в Венгрию на мотоцикле, но был снова арестован. 4 августа 2023 года суд удовлетворил ходатайство прокуратуры о содержании Лиры под стражей без возможности внесения залога.

12 января 2024 года российские источники, а также некоторые политические обозреватели, в частности, Такер Карлсон, сообщили о смерти Лиры в украинской тюрьме. Впоследствии представитель Государственного департамента США в комментарии для Fox News подтвердил смерть Гонсало Лиры в Украине. Считается, что Лира умер из-за двойной пневмонии.