Легендарный детский лагерь в Крыму превратился в базу сбора помощи русским военным. Фактически, детей, отдыхающих в "Артеке" заставляют заниматься волонтерством в поддержку так называемой "СВО". Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Центра национального сопротивления.

"Артек". Фото из открытых источников

“Сбор беспилотников для так называемых героев “СВО”, маскировочные сетки, окопные свечи, средства на медикаменты – именно так сейчас отдыхают дети в “Артеке” аннексированного Крыма. А на днях пришлось артековцам собрать 223 килограмма оливок, которые отправили военным армии врага”, — объяснили ситуацию в ЦНС.

В Центре отметили, что такие волонтерские акции местные коллаборанты проводят регулярно. “На базе некогда образцового лагеря для детей, кремлевские марионетки создали целое производство помощи для армии РФ. Здесь юные гости должны отработать обязательные часы. Не менее 6 часов в неделю”, – уточнили в Центре.

Отмечается, что практика вовлечения населения в поддержку армии России очень распространена на временно оккупированных территориях Украины. "Главная цель – исказить правду о целях вторжения России в Украину и воспитания лояльности молодого поколения к оккупантам. К примеру, россияне провели уроки межнациональной дружбы, на которых дети рисовали листовки в поддержку Северной Кореи", — прокомментировали ситуацию на временно оккупированных территориях в Центре.

Ранее портал “Комментарии” сообщал, что в России признались, что "русский мир" не так уж непоколебим — оказывается, что угрозу ему представляет не только так называемая "СВО", но и мигранты. Подробнее о ситуации в РФ читайте по ссылке.