Кровавый теракт готовили на западе Украины: взрывчатку установили в одной из самых популярных гостиниц

Служба безопасности Украины задержала агентку РФ — сообщают, что она готовила взрыв в одной из самых популярных гостиниц Ровенской области. В СБУ подчеркнули, что предотвратили кровавый теракт против гражданского населения на западе Украины.

Взрывчатка. Иллюстративное фото

Отмечается, что злоумышленница в одном из номеров комплекса по заказу российских спецслужб оставила самодельное взрывное устройство. Также, чтобы зафиксировать подрыв, она установила в комнате миникамеру с удаленным доступом для оккупантов. По данным СБУ, враг планировал дистанционно активировать взрывчатку с помощью звонка на телефон, которым была снаряжена взрывчатка.

В Службе безопасности сообщили, что задержали российскую агентку "на горячем", когда она спешно выезжала из гостиницы. Также Служба безопасности обезвредила взрывчатку.

"Подготовкой теракта занималась 49-летняя местная жительница, которую оккупанты завербовали через сайт знакомств. После вербовки агентка получила координаты схронов, из которых забрала готовую взрывчатку и ключ от гостиничного номера, заранее забронированного на подставного лица. подручные средства для изготовления еще одного взрывного устройства для новых терактов”, – сообщили в СБУ.

Отмечается, что в доме злоумышленницы провели обыски — изъяли телефон, где находились доказательства ее работы на врага и составляющие для второй взрывчатки. Фигурантке сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (оконченное покушение на террористический акт, совершенное по предварительному сговору группой лиц). Подозреваемая находится под стражей, ей грозит наказание в виде лишения свободы до 12 лет с конфискацией имущества.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в Киеве совершили теракт.



