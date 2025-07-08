Кровавый теракт готовили на западе Украины: взрывчатку установили в одной из самых популярных гостиниц

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Кречмаровская Наталия
Служба безопасности Украины задержала агентку РФ — сообщают, что она готовила взрыв в одной из самых популярных гостиниц Ровенской области. В СБУ подчеркнули, что предотвратили кровавый теракт против гражданского населения на западе Украины.
Взрывчатка. Иллюстративное фото
Отмечается, что злоумышленница в одном из номеров комплекса по заказу российских спецслужб оставила самодельное взрывное устройство. Также, чтобы зафиксировать подрыв, она установила в комнате миникамеру с удаленным доступом для оккупантов. По данным СБУ, враг планировал дистанционно активировать взрывчатку с помощью звонка на телефон, которым была снаряжена взрывчатка.
В Службе безопасности сообщили, что задержали российскую агентку "на горячем", когда она спешно выезжала из гостиницы. Также Служба безопасности обезвредила взрывчатку.
Отмечается, что в доме злоумышленницы провели обыски — изъяли телефон, где находились доказательства ее работы на врага и составляющие для второй взрывчатки. Фигурантке сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (оконченное покушение на террористический акт, совершенное по предварительному сговору группой лиц). Подозреваемая находится под стражей, ей грозит наказание в виде лишения свободы до 12 лет с конфискацией имущества.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что в Киеве совершили теракт.