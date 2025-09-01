Крики под завалами и сотни трупов: что сейчас происходит в Афганистане

В Афганистане продолжается ликвидация последствий мощного землетрясения, унесшего жизни сотен людей. По последним данным, число погибших превысило 700 человек, еще более 2000 получили ранения разной степени тяжести.

Землетрясение в Афганистане

Больше разрушений и человеческих потерь зафиксировано в провинции Кунар, сообщает местное информагентство Bakhtar News Agency. Это одна из наиболее пострадавших территорий, где многие населенные пункты оказались в эпицентре подземных толчков.

Как отмечает BBC Pashto, регион Кунар имеет крайне консервативные традиции, которые уже влияют на распределение помощи пострадавшим. Журналисты отмечают, что в больницах количество раненых мужчин в несколько раз превышает количество женщин. Это может свидетельствовать о том, что в первую очередь медицинскую помощь оказывают именно мужчинам, тогда как женщины получают поддержку гораздо позже. Такая ситуация вызывает беспокойство среди правозащитников и международных организаций.

Точное количество жертв до сих пор остается неизвестным, ведь многие районы, наиболее пострадавшие, труднодоступны. Из-за разрушенных дорог и сложного горного рельефа спасательные команды не всегда могут быстро добраться до отдаленных деревень. Это существенно усложняет эвакуацию пострадавших и доставку медикаментов, продовольствия и временных укрытий для тех, кто остался без крова.

Местные жители сообщают, что многие семьи до сих пор находятся под завалами домов, и поисково-спасательные работы продолжаются. Среди погибших и раненых есть большое количество детей.

Международные гуманитарные организации уже выразили готовность оказать помощь Афганистану, однако доступ в некоторые районы остается ограниченным. В стране, которая и так страдает от экономического кризиса и политической нестабильности, землетрясение стало настоящей трагедией национального масштаба.

