Крики под завалами и сотни трупов: что сейчас происходит в Афганистане
Крики под завалами и сотни трупов: что сейчас происходит в Афганистане

Число жертв разрушительного землетрясения в Афганистане превысило 700 человек

1 сентября 2025, 14:20
Автор:
Ткачова Марія

В Афганистане продолжается ликвидация последствий мощного землетрясения, унесшего жизни сотен людей. По последним данным, число погибших превысило 700 человек, еще более 2000 получили ранения разной степени тяжести.

Крики под завалами и сотни трупов: что сейчас происходит в Афганистане

Землетрясение в Афганистане

Больше разрушений и человеческих потерь зафиксировано в провинции Кунар, сообщает местное информагентство Bakhtar News Agency. Это одна из наиболее пострадавших территорий, где многие населенные пункты оказались в эпицентре подземных толчков.

Как отмечает BBC Pashto, регион Кунар имеет крайне консервативные традиции, которые уже влияют на распределение помощи пострадавшим. Журналисты отмечают, что в больницах количество раненых мужчин в несколько раз превышает количество женщин. Это может свидетельствовать о том, что в первую очередь медицинскую помощь оказывают именно мужчинам, тогда как женщины получают поддержку гораздо позже. Такая ситуация вызывает беспокойство среди правозащитников и международных организаций.

Точное количество жертв до сих пор остается неизвестным, ведь многие районы, наиболее пострадавшие, труднодоступны. Из-за разрушенных дорог и сложного горного рельефа спасательные команды не всегда могут быстро добраться до отдаленных деревень. Это существенно усложняет эвакуацию пострадавших и доставку медикаментов, продовольствия и временных укрытий для тех, кто остался без крова.

Местные жители сообщают, что многие семьи до сих пор находятся под завалами домов, и поисково-спасательные работы продолжаются. Среди погибших и раненых есть большое количество детей.

Международные гуманитарные организации уже выразили готовность оказать помощь Афганистану, однако доступ в некоторые районы остается ограниченным. В стране, которая и так страдает от экономического кризиса и политической нестабильности, землетрясение стало настоящей трагедией национального масштаба.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что во время войны в Украине российская армия терпит катастрофические потери на Харьковском направлении. Об этом, ссылаясь на российские СМИ, сообщил военный и координатор московской ассоциации ветеранов "СВО" Алексей Кузинков, также являющийся помощником депутата.



Источник: https://www.bakhtarnews.af/%d8%af%d8%b1%db%90%db%8c%d9%85-%d8%aa%d8%b9%d9%82%db%8c%d8%a8%d8%9b-%da%a9%d9%88%d9%86%da%93-%da%a9%db%90-%d8%af-%d8%b2%d9%84%d8%b2%d9%84%db%90-%d9%84%d9%87-%d8%a7%d9%85%d9%84%d9%87-%db%b7%db%b0%db%b0/
