Кричал "Женщины! Помогайте!": во Львове подрались сотрудники ТЦК и гражданские

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Кречмаровская Наталия
Во вторник, 1 апреля, во Львове произошла потасовка между работниками ТЦК и гражданскими. Во Львовском областном ТЦК объяснили причины конфликта и напомнили гражданам о последствиях.
Иллюстративное фото
Отмечается, 1 апреля в один из РТЦК и СП во Львове полиция доставила нарушителя военного учета. Военнообязанный был направлен на ВВК, по результатам которой он был признан годным к военной службе. После прохождения комиссии мужчина пытался скрыться, однако его задержали дежурившие при ВВК военнослужащие.
В терцентре сообщили, что нарушителя объявят в розыск.
Что касается последствий столкновения, то, по информации областного ТЦК, один из военных получил травму руки в результате удара, нанесенного правонарушителем. В полицию подали соответствующее заявление о нападении на военнослужащего.
Также в терцентре предупредили, что препятствуя военнослужащим выполнять их служебные обязанности, граждане должны быть готовы отвечать за свои действия по закону.
Напомним, что в ТЦК, как писал портал "Комментарии", объяснили, почему мобилизовали мужчину с эпилепсией.
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