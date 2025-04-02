Кричал "Женщины! Помогайте!": во Львове подрались сотрудники ТЦК и гражданские

Во вторник, 1 апреля, во Львове произошла потасовка между работниками ТЦК и гражданскими. Во Львовском областном ТЦК объяснили причины конфликта и напомнили гражданам о последствиях.

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Отмечается, 1 апреля в один из РТЦК и СП во Львове полиция доставила нарушителя военного учета. Военнообязанный был направлен на ВВК, по результатам которой он был признан годным к военной службе. После прохождения комиссии мужчина пытался скрыться, однако его задержали дежурившие при ВВК военнослужащие.

"В результате, завязалась потасовка с гражданскими. Любые попытки со стороны военнослужащих объяснить ситуацию по военнообязанному оказались напрасными. Это в свою очередь привело к чрезмерным эмоциям. В общей потасовке военнообязанному гражданину удалось сбежать", — объяснили ситуацию в ТЦК.

В терцентре сообщили, что нарушителя объявят в розыск.

Что касается последствий столкновения, то, по информации областного ТЦК, один из военных получил травму руки в результате удара, нанесенного правонарушителем. В полицию подали соответствующее заявление о нападении на военнослужащего.

“О действиях гражданина, который пытаясь “отбить” военнообязанного, кричал: “Женщины, помогайте! Помогайте, женщины!", то во время войны, в которой армия критически нуждается в усилении, такое препятствование мерам мобилизации не выдерживает никакой критики. Как для гражданина — эти действия можно трактовать, как враждебные по отношению к собственному государству; как для мужчины — такое поведение недостойно и унизительно", — убеждены в ТЦК.

Также в терцентре предупредили, что препятствуя военнослужащим выполнять их служебные обязанности, граждане должны быть готовы отвечать за свои действия по закону.

Напомним, что в ТЦК, как писал портал "Комментарии", объяснили, почему мобилизовали мужчину с эпилепсией.



