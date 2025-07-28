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Красный флаг: в Черноморске из моря вытащили десять детей, а в Винницкой области произошли массовые трагедии

Массовая гибель людей на воде: что произошло в Винницкой и Одесской областях

28 июля 2025, 18:22
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Недилько Ксения

За выходные в Винницкой области произошли массовые трагедии: на разных водоемах погибли четыре человека. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию ГСЧС Украины.

Красный флаг: в Черноморске из моря вытащили десять детей, а в Винницкой области произошли массовые трагедии

Красное знамя: в Черноморске из моря вытащили десять детей, а в Винницкой области произошли массовые трагедии

Так, трагедия произошла в Виннице – в реке Южный Буг утонул 38-летний мужчина, в с. Федоровка в местном пруду – 27-летний мужчина. Их тела из водоемов доставали люди.

В с. Кунка в местном пруде на расстоянии 15 метров от берега водолазы ГСЧС нашли тело 36-летнего мужчины. А в с. Журавное – тело 42-летнего местного жителя, который вчера пошел в местный пруд ловить раков и исчез.

Всего за последние сутки на водных объектах Украины погибли 13 человек. С начала года – 528 человек, из них – 49 детей.

"Вода не прощает ошибок! Не рискуйте жизнью – выбирайте для отдыха специально оборудованные места и не отправляйтесь в водоемы в одиночку", – отмечают спасатели.

Тем временем на Черном море идет шторм. Городской голова города Черноморск в Одесской области Василий Гуляев сообщил, что на пляжах города висит красный флаг, что сигнализирует о запрете купаться во время больших волн. Только сегодня, по данным мэра Черноморска, из воды спасли около десяти детей, городской голова призвал быть осторожными и ни в коем случае в шторм не пускать детей в воду.

Красный флаг: в Черноморске из моря вытащили десять детей, а в Винницкой области произошли массовые трагедии - фото 2
Красный флаг: в Черноморске из моря вытащили десять детей, а в Винницкой области произошли массовые трагедии - фото 3
Красный флаг: в Черноморске из моря вытащили десять детей, а в Винницкой области произошли массовые трагедии - фото 4
Красный флаг: в Черноморске из моря вытащили десять детей, а в Винницкой области произошли массовые трагедии - фото 5

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в середине июля в Днепре, на ставку в Новокодакском районе, произошла беда – утонул ребенок 2021 года рождения. Его тело из воды достали местные жители. Спасатели не привлекались. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию ГСЧС Украины.



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