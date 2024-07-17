Кот спас владелицу во время обстрела

Из-под завалов разрушенного дома в Мирнограде спасатели ГСЧС достали не только людей, но и настоящего героя – кота, который провел под обломками почти сутки. Но самое удивительное то, что этот пушист не просто выжил, но и спас жизнь своей хозяйке, предусмотрев обстрел.

Котик-спасатель на руках у спасателей ГСЧС

За несколько минут до того, как российская ракета попала в дом, кот начал неистово мяукать и настойчиво звать хозяйку в комнату, которая чудом осталась невредимой. Женщина, доверившись инстинкту своего любимца, перешла в эту комнату, и это решение спасло ей жизнь.

После спасения кот был передан владелице, которая не могла сдержать слез радости. Пушистый герой был невредим и счастлив снова оказаться в объятиях своей хозяйки.





Поисково-спасательная операция в Мирнограде длилась полтора дня. Спасатели разобрали 130 тонн строительных конструкций, работая круглосуточно, чтобы спасти жизнь людей. Всего ранены 7 человек, еще 7 спасли сотрудники ГСЧС.

“До трех человек увеличилось количество жертв в разрушенной пятиэтажке Мирнограда: аварийно-спасательные работы завершены. К работам привлекалось: 81 человек и 20 единиц техники, в том числе от ГСЧС Украины – 70 человек личного состава и 17 единиц техники и кинологический расчет”, — говорится в сообщении ГСЧС.

Напомним, что посреди дня враг нанес удар по жилому сектору города Мирноград, попав в 5-этажный жилой дом. В результате попадания произошло разрушение одного из подъездов дома.