Кот спас владелицу во время обстрела

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Черновалова Кристина
Из-под завалов разрушенного дома в Мирнограде спасатели ГСЧС достали не только людей, но и настоящего героя – кота, который провел под обломками почти сутки. Но самое удивительное то, что этот пушист не просто выжил, но и спас жизнь своей хозяйке, предусмотрев обстрел.
Котик-спасатель на руках у спасателей ГСЧС
За несколько минут до того, как российская ракета попала в дом, кот начал неистово мяукать и настойчиво звать хозяйку в комнату, которая чудом осталась невредимой. Женщина, доверившись инстинкту своего любимца, перешла в эту комнату, и это решение спасло ей жизнь.
После спасения кот был передан владелице, которая не могла сдержать слез радости. Пушистый герой был невредим и счастлив снова оказаться в объятиях своей хозяйки.
Поисково-спасательная операция в Мирнограде длилась полтора дня. Спасатели разобрали 130 тонн строительных конструкций, работая круглосуточно, чтобы спасти жизнь людей. Всего ранены 7 человек, еще 7 спасли сотрудники ГСЧС.
Напомним, что посреди дня враг нанес удар по жилому сектору города Мирноград, попав в 5-этажный жилой дом. В результате попадания произошло разрушение одного из подъездов дома.
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