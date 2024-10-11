Коровы зашли на плотно заминированное поле: что с животными

В с. Евгеньевка Снигиревской громады Николаевской области местный пастух пас скот на плотно заминированном поле. В результате детонации боеприпасов пострадали 4 животных. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию ГСЧС Украины.

Пострадавшие животные. Фото: ГСЧС Украины

Одна из владелиц животных, узнав об инциденте, побежала в поле за своей коровой. Остановившись, увидела рядом предметы, снаружи похожие на взрывоопасные. Из опасной зоны женщина была эвакуирована взрывотехникой Нацполиции: она не пострадала.

Саперы ГСЧС из Одесской области, которые помогают разминировать Николаевщину, обследовали территорию рядом с травмированными животными и обнаружили противопехотную мину ПМН-2.

" К сожалению, большая часть территории Украины до сих пор остается заминированной. Поэтому призываем быть очень осторожными и учитывать потенциальные риски, особенно на деоккупированных территориях. В случае, если наткнулись на взрывоопасный предмет: Стой! Не трогай! Звони 101! Берегите себя!", – отмечают спасатели.

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