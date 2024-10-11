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Коровы зашли на плотно заминированное поле: что с животными

4 коровы подорвались на минном поле Николаевской области

сегодня, 16:29
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Недилько Ксения

В с. Евгеньевка Снигиревской громады Николаевской области местный пастух пас скот на плотно заминированном поле. В результате детонации боеприпасов пострадали 4 животных. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию ГСЧС Украины.

Коровы зашли на плотно заминированное поле: что с животными

Пострадавшие животные. Фото: ГСЧС Украины

Одна из владелиц животных, узнав об инциденте, побежала в поле за своей коровой. Остановившись, увидела рядом предметы, снаружи похожие на взрывоопасные. Из опасной зоны женщина была эвакуирована взрывотехникой Нацполиции: она не пострадала.

Саперы ГСЧС из Одесской области, которые помогают разминировать Николаевщину, обследовали территорию рядом с травмированными животными и обнаружили противопехотную мину ПМН-2.

"К сожалению, большая часть территории Украины до сих пор остается заминированной. Поэтому призываем быть очень осторожными и учитывать потенциальные риски, особенно на деоккупированных территориях. В случае, если наткнулись на взрывоопасный предмет: Стой! Не трогай! Звони 101! Берегите себя!", – отмечают спасатели.

Коровы зашли на плотно заминированное поле: что с животными - фото 2
Коровы зашли на плотно заминированное поле: что с животными - фото 3

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

На Харьковщине раздался мощный взрыв: есть раненые

Полиция проводит проверку по факту подрыва мужчины на неизвестном взрывном устройстве в Изюмском районе. Установлено, что мужчина работает электромонтером. Во время работы на автодороге вблизи села Довгенькое он случайно наступил на неизвестный взрывной предмет. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию полиции Харьковской области.

С травмами 50-летнего жителя Изюма доставили в больницу. Предварительно установлено, что пострадавший наступил на предмет, внешне похожий на мину "лепесток".



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