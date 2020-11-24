Коронавирус забрал жизнь еще одного известного украинца

Язык
Coinspot 24.11.2020
BTC/USD
18857.51
ETH/USD
608.10
LTC/USD
88.97
НБУ 24.11.2020
USD/UAH
28.55
EUR/UAH
33.90
RUB/UAH
0.40
Рубрики
МЕНЮ
Татьяна Веремеева
Сегодня, 24 ноября, умер генеральный директор КБ "Южное"
Александр Дегтярев. Причиной смерти стала коронавирусная инфекция COVID-19. Об
этом стало известно из сообщения Офиса президента в официальном Telegram-канале.
Александру Дегтяреву меньше месяца назад исполнилось 69 лет. В 2010 — 2016 гг. он занимал должность генерального конструктора – генерального директора КБ "Южное", а с 2018 года являлся генеральным директором предприятия.
Ранее "Комментарии" писали, что в Бразилии от
коронавируса умер популярный бодибилдер Виктор
Луна, которому было 37 лет. Его не стало из-за сердечного приступа, который
был вызван осложнениями, связанными с коронавирусом.
Напомним, известная украинская телеведущая Людмила Барбир поделилась рассказом об осложнениях, возникших в последствии коронавирусной инфекции. Она уверяет, что из-за заболевания у нее появились проблемы с почками.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости партнеров
Новости