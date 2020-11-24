Коронавирус забрал жизнь еще одного известного украинца

Сегодня, 24 ноября, умер генеральный директор КБ "Южное" Александр Дегтярев. Причиной смерти стала коронавирусная инфекция COVID-19. Об этом стало известно из сообщения Офиса президента в официальном Telegram-канале.



"Он был из тех, чья жизнь хранила для нас большую мечту. Об Украине, которая может. Которая хочет и будет среди первых. К сожалению, мы особенно остро это понимаем, когда теряем именно тех, кто умел ломать стереотипы и расширять горизонты", – говорится в сообщении.

Александру Дегтяреву меньше месяца назад исполнилось 69 лет. В 2010 — 2016 гг. он занимал должность генерального конструктора – генерального директора КБ "Южное", а с 2018 года являлся генеральным директором предприятия.

Ранее "Комментарии" писали, что в Бразилии от коронавируса умер популярный бодибилдер Виктор Луна, которому было 37 лет. Его не стало из-за сердечного приступа, который был вызван осложнениями, связанными с коронавирусом.

Напомним, известная украинская телеведущая Людмила Барбир поделилась рассказом об осложнениях, возникших в последствии коронавирусной инфекции. Она уверяет, что из-за заболевания у нее появились проблемы с почками.

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