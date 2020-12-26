Коронавирус в Украине: статистика на 26 декабря

Язык
Coinspot 26.12.2020
BTC/USD
24887.93
ETH/USD
627.13
LTC/USD
129.19
НБУ 26.12.2020
USD/UAH
28.45
EUR/UAH
34.75
RUB/UAH
0.40
Рубрики
МЕНЮ
Владимир Лавский
За последние сутки в Украине зафиксировали 7 709 случаев коронавируса. Всего с начала пандемии в стране было зафиксировано 1 019 876 больных. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
Коронавирус в Украине.
За последние сутки от осложнений болезни умер 121 человек. Всего за время эпидемии в Украине было зафиксировано 17 702 смерти.
Также за последние сутки вылечиться от ковида удалось 5 145 украинцам, после чего общее их количество возросло до 651 917 случаев.
За вчера лаборатории осуществили 31 482 тестирований, в частности 24 621 методом ПЦР и 6 861 методом ИФА. За все время в Украине сделали 5,4 млн ПЦР-исследований.
Как ранее сообщали "Комментарии", стало известно, кто заразил Кернеса смертельной болезнью.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости партнеров
Новости