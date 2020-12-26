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Коронавирус в Украине: статистика на 26 декабря

За последние сутки в Украине менее 8 тысяч новых случаев

сегодня, 09:19
Автор:

Владимир Лавский

За последние сутки в Украине зафиксировали 7 709 случаев коронавируса. Всего с начала пандемии в стране было зафиксировано 1 019 876 больных. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Коронавирус в Украине: статистика на 26 декабря

Коронавирус в Украине.

За последние сутки от осложнений болезни умер 121 человек. Всего за время эпидемии в Украине было зафиксировано 17 702 смерти.

Также за последние сутки вылечиться от ковида удалось 5 145 украинцам, после чего общее их количество возросло до 651 917 случаев.

За вчера лаборатории осуществили 31 482 тестирований, в частности 24 621 методом ПЦР и 6 861 методом ИФА. За все время в Украине сделали 5,4 млн ПЦР-исследований.

Как ранее сообщали "Комментарии", стало известно, кто заразил Кернеса смертельной болезнью. 


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