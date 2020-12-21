kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 21.12.2020

BTC/USD

23857.19

ETH/USD

640.52

LTC/USD

115.53

НБУ 21.12.2020

USD/UAH

28.17

EUR/UAH

34.49

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
ministr

Выборы-2020
migrants

Перемирие
deputata

Путь депутата
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Общество происшествия Коронавирус унес жизнь известного украинского историка
commentss НОВОСТИ Все новости

Коронавирус унес жизнь известного украинского историка

Игорь Скочиляс написал более 250 научных статей об Украине

сегодня, 08:00
Автор:

Кириєнко Анна

От осложнений коронавирусной болезни скончался известный исследователь, историк, профессор Украинского католического университета Игорь Скочиляс. Ему было 53 года. О потере сообщили на официальной Facebook-странице учебного заведения, где работал человек.

Коронавирус унес жизнь известного украинского историка

От коронавируса умер украинский историк Игорь Скочиляс. Фото: risu.ua

Известно, что вскоре после того, как Игорь заразился коронавирусом, его доставили в больницу в тяжелом состоянии.

Отмечается, что Игорь Скочиляс внес вклад не только в научную деятельность, он занимал активную гражданскую позицию. Мужчина отстаивал независимость Украины в Революции Достоинства.

Игорь Скочиляс подарил стране ряд историко-краеведческих очерков. Автор написал более 250 статей, исследований по истории Тернопольской области, истории церкви в Украине на украинском, а также на английском, итальянском, литовском, польском и русском языках.

Профессор имел много наград, среди которых награда Национальной академии наук Украины "За весомый вклад в развитие науки, активную научно-организационную работу" и отличие Львовской архиепархии УГКЦ "За исследования истории Украинской Греко-Католической Церкви".

Мужчина стал вдохновителем и примером для многих украинских студентов.

В историка осталась семья — дочь и жена.

Напомним, что ранее от осложнений, которые были вызваны COVID-19, умер известный советский актер и каскадер Александр Массарський. Ему было 93 года.

Александр Массарський прожил насыщенную и яркую жизнь. Он запомнился людям, как основоположник отечественной школы каскадеров и человек, который всегда готов был прийти на помощь другим.

Также сайт "Комментарии" сообщает, как правильно питаться во время эпидсезона гриппа и ОРВИ.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/UkrainianCatholicUniversity/posts/3836173093081131
Теги:
comments

Обусуждения

comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ