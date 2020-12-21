Коронавирус унес жизнь известного украинского историка

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Кириєнко Анна
От осложнений коронавирусной болезни скончался известный исследователь, историк, профессор Украинского католического университета Игорь Скочиляс. Ему было 53 года. О потере сообщили на официальной Facebook-странице учебного заведения, где работал человек.
От коронавируса умер украинский историк Игорь Скочиляс. Фото: risu.ua
Известно, что вскоре после того, как Игорь заразился коронавирусом, его доставили в больницу в тяжелом состоянии.
Отмечается, что Игорь Скочиляс внес вклад не только в научную деятельность, он занимал активную гражданскую позицию. Мужчина отстаивал независимость Украины в Революции Достоинства.
Игорь Скочиляс подарил стране ряд историко-краеведческих очерков. Автор написал более 250 статей, исследований по истории Тернопольской области, истории церкви в Украине на украинском, а также на английском, итальянском, литовском, польском и русском языках.
Профессор имел много наград, среди которых награда Национальной академии наук Украины "За весомый вклад в развитие науки, активную научно-организационную работу" и отличие Львовской архиепархии УГКЦ "За исследования истории Украинской Греко-Католической Церкви".
Мужчина стал вдохновителем и примером для многих украинских студентов.
В историка осталась семья — дочь и жена.
Напомним, что ранее от осложнений, которые были вызваны COVID-19, умер известный советский актер и каскадер Александр Массарський. Ему было 93 года.
Александр Массарський прожил насыщенную и яркую жизнь. Он запомнился людям, как основоположник отечественной школы каскадеров и человек, который всегда готов был прийти на помощь другим.
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