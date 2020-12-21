Коронавирус унес жизнь известного украинского историка

От осложнений коронавирусной болезни скончался известный исследователь, историк, профессор Украинского католического университета Игорь Скочиляс. Ему было 53 года. О потере сообщили на официальной Facebook-странице учебного заведения, где работал человек.

От коронавируса умер украинский историк Игорь Скочиляс. Фото: risu.ua

Известно, что вскоре после того, как Игорь заразился коронавирусом, его доставили в больницу в тяжелом состоянии.

Отмечается, что Игорь Скочиляс внес вклад не только в научную деятельность, он занимал активную гражданскую позицию. Мужчина отстаивал независимость Украины в Революции Достоинства.

Игорь Скочиляс подарил стране ряд историко-краеведческих очерков. Автор написал более 250 статей, исследований по истории Тернопольской области, истории церкви в Украине на украинском, а также на английском, итальянском, литовском, польском и русском языках.

Профессор имел много наград, среди которых награда Национальной академии наук Украины "За весомый вклад в развитие науки, активную научно-организационную работу" и отличие Львовской архиепархии УГКЦ "За исследования истории Украинской Греко-Католической Церкви".

Мужчина стал вдохновителем и примером для многих украинских студентов.

В историка осталась семья — дочь и жена.

Напомним, что ранее от осложнений, которые были вызваны COVID-19, умер известный советский актер и каскадер Александр Массарський. Ему было 93 года.

Александр Массарський прожил насыщенную и яркую жизнь. Он запомнился людям, как основоположник отечественной школы каскадеров и человек, который всегда готов был прийти на помощь другим.

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