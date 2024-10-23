Контрафактный товар на 11 млн грн обнаружило БЭБ: что продавали незаконно

Во Львовской и Волынской областях детективы БЭБ разоблачили группу лиц, занимавшуюся незаконной продажей подакцизных товаров. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Бюро экономической безопасности Украины.



Фото БЭБ

В ходе расследования было выявлено, что группа лиц организовала перемещение электронных сигарет в пунктах пропуска Львовской и Волынской областей. Товар перевозили вне таможенного контроля. Подакцизную продукцию ввозили на территорию Украины от находящегося на территории одной из стран ЕС поставщика.

Продавали одноразовые электронные сигареты и никотинсодержащие жидкости для электронных испарителей в группах в мессенджере Telegram.

"Детективы БЭБ провели обыски в транспортных средствах, складах и по адресам проживания фигурантов. Изъято более 17 тыс. шт. электронные сигареты, жидкости к ним, устройства для электронных испарителей и т.д. Примерная стоимость изъятых подакцизных товаров составляет более 11 млн грн”, — сообщили в БЭБ.

Продолжается досудебное расследование по уголовному производству по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 201-4 Уголовного кодекса Украины. В ходе досудебного расследования назначен ряд судебных экспертиз.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Черновцах детективы БЭБ ликвидировали канал контрабанды одежды, обуви и аксессуаров известных брендов.

Детективы разоблачили группу лиц, систематически ввозивших на территорию Украины одежду, обувь и аксессуары известных мировых брендов. При этом не платили налоги и таможенные пошлины.

Подробнее о проведении расследования читайте по ссылке.



