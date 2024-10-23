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Контрафактный товар на 11 млн грн обнаружило БЭБ: что продавали незаконно

Поставки подакцизного товара организовали из одной страны ЕС вне таможенного контроля

23 октября 2024, 14:28
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Кречмаровская Наталия

Во Львовской и Волынской областях детективы БЭБ разоблачили группу лиц, занимавшуюся незаконной продажей подакцизных товаров. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Бюро экономической безопасности Украины.

Контрафактный товар на 11 млн грн обнаружило БЭБ: что продавали незаконно

Фото БЭБ

В ходе расследования было выявлено, что группа лиц организовала перемещение электронных сигарет в пунктах пропуска Львовской и Волынской областей. Товар перевозили вне таможенного контроля. Подакцизную продукцию ввозили на территорию Украины от находящегося на территории одной из стран ЕС поставщика.

Продавали одноразовые электронные сигареты и никотинсодержащие жидкости для электронных испарителей в группах в мессенджере Telegram.

"Детективы БЭБ провели обыски в транспортных средствах, складах и по адресам проживания фигурантов. Изъято более 17 тыс. шт. электронные сигареты, жидкости к ним, устройства для электронных испарителей и т.д. Примерная стоимость изъятых подакцизных товаров составляет более 11 млн грн”, — сообщили в БЭБ.

Продолжается досудебное расследование по уголовному производству по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 201-4 Уголовного кодекса Украины. В ходе досудебного расследования назначен ряд судебных экспертиз.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Черновцах детективы БЭБ ликвидировали канал контрабанды одежды, обуви и аксессуаров известных брендов.

Детективы разоблачили группу лиц, систематически ввозивших на территорию Украины одежду, обувь и аксессуары известных мировых брендов. При этом не платили налоги и таможенные пошлины.

Подробнее о проведении расследования читайте по ссылке.




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Источник: https://esbu.gov.ua/news/beb-vyluchylo-elektronni-syharety-vartistiu-11-mln-hrn
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