Конфликт в Нагорном Карабахе: начались обстрелы жилых районов

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Владимир Лавский
Жилые районы столицы непризнанной Нагорно-Карабахской республики Степанакерта подверглись обстрелу. Об этом сообщает корреспондент "РИА Новости".
Около 15.30 в Степанакерте раздались три мощных взрыва. Повреждения получили частный жилой дом и линия электропередачи. Информация о пострадавших уточняется.
Ранее "Комментарии" узнали у экспертов, какие выводы должна сделать Украина из конфликта в Нагорном Карабахе.
Директор Центра Ближневосточных исследований Игорь Семиволос отмечает, что происходящее сейчас в Нагорном Карабахе – это финальный аккорд боевых действий второй Карабахской войны с освобождением азербайджанскими войсками Шуши – по аналогии с финалом первой Карабахской, в 90-е годы.
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