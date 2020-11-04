kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 04.11.2020

BTC/USD

13888.05

ETH/USD

383.45

LTC/USD

52.24

НБУ 04.11.2020

USD/UAH

28.70

EUR/UAH

33.56

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Общество происшествия Конфликт в Нагорном Карабахе: начались обстрелы жилых районов
commentss НОВОСТИ Все новости

Конфликт в Нагорном Карабахе: начались обстрелы жилых районов

Опять пострадала столица непризнанного региона Степанакерт

сегодня, 16:58
Автор:

Владимир Лавский

Жилые районы столицы непризнанной Нагорно-Карабахской республики Степанакерта подверглись обстрелу. Об этом сообщает корреспондент "РИА Новости". 

Конфликт в Нагорном Карабахе: начались обстрелы жилых районов

Около 15.30 в Степанакерте раздались три мощных взрыва. Повреждения получили частный жилой дом и линия электропередачи. Информация о пострадавших уточняется.

Ранее "Комментарии" узнали у экспертов, какие выводы должна сделать Украина из конфликта в Нагорном Карабахе.

Директор Центра Ближневосточных исследований Игорь Семиволос отмечает, что происходящее сейчас в Нагорном Карабахе – это финальный аккорд боевых действий второй Карабахской войны с освобождением азербайджанскими войсками Шуши – по аналогии с финалом первой Карабахской, в 90-е годы.

"Тогда падение Шуши ознаменовало поражение Азербайджана, – напоминает эксперт. – После освобождения Шуши предполагаю, что Баку согласится на прекращение боевых действий и сможет за столом переговоров, при условии присутствия Турции как одного из гарантов, начать переговоры о политическом урегулировании. Где главным принципом будет признание всеми сторонами факта, что Карабах – это Азербайджан".



Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://ria.ru/20201104/stepanakert-1583048342.html
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ