Конфликт в Нагорном Карабахе: начались обстрелы жилых районов

Жилые районы столицы непризнанной Нагорно-Карабахской республики Степанакерта подверглись обстрелу. Об этом сообщает корреспондент "РИА Новости".

Около 15.30 в Степанакерте раздались три мощных взрыва. Повреждения получили частный жилой дом и линия электропередачи. Информация о пострадавших уточняется.

Ранее "Комментарии" узнали у экспертов, какие выводы должна сделать Украина из конфликта в Нагорном Карабахе.

Директор Центра Ближневосточных исследований Игорь Семиволос отмечает, что происходящее сейчас в Нагорном Карабахе – это финальный аккорд боевых действий второй Карабахской войны с освобождением азербайджанскими войсками Шуши – по аналогии с финалом первой Карабахской, в 90-е годы.

"Тогда падение Шуши ознаменовало поражение Азербайджана, – напоминает эксперт. – После освобождения Шуши предполагаю, что Баку согласится на прекращение боевых действий и сможет за столом переговоров, при условии присутствия Турции как одного из гарантов, начать переговоры о политическом урегулировании. Где главным принципом будет признание всеми сторонами факта, что Карабах – это Азербайджан".





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!