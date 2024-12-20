Командира 211 бригады Побережнюка освободили из-под стражи: кто заплатил 900 тыс. грн залога

В Тернополе освободили из-под стражи командира 211 понтонно-мостовой бригады Олега Побережнюка — за него внесли залог, размер которого составил 908 тысяч 400 гривен.

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В четверг, 19 декабря, командиру избрали меру пресечения — содержание под стражей в течение двух месяцев, с правом внесения залога, сообщает издание "Суспільне".

"Об этом сообщили в Тернопольской специализированной прокуратуре в сфере обороны Западного региона. Также это подтвердил адвокат Олега Побережнюка Николай Омелянюк”, — говорится в сообщении.

А тем временем в РБК-Украина уточнили, что залог за комбрига Побережнюка, предварительно, внесли побратимы.

Напомним, что 16 декабря 2024 года Тернопольская специализированная прокуратура в сфере обороны начала досудебное расследование, как рассказал портал "Комментарии", в отношении должностных лиц 211 понтонно-мостовой бригады Сил поддержки Вооруженных Сил Украины по факту превышения военным должностным лицом власти или служебных полномочий. 5 ст.426-1 УК Украины.

В уголовном производстве исследуются возможные противоправные действия офицеров бригады, которые заключались в применении в условиях военного состояния физического насилия к подчиненным, вымогательства средств и превышения дисциплинарной власти. Изучаются материалы, собранные в ходе служебных проверок бригады Главной инспекцией Министерства обороны Украины, сообщения в медиа и социальных сетях.

Командира 211 понтонно-мостовой бригады Олега Побережнюка в ходе расследования отправили под стражу с возможностью внесения залога. Кроме того, высшее командование отстранило его от исполнения служебных обязанностей.