Командир взвода год начислял "боевые" военному, находившемуся в тылу: подробности

В Тернопольской области командир взвода одной из воинских частей предложил военному не ехать на передовую, а отремонтировать здание. При этом командир обещал ему начислять "боевые", будто он выполнял задачи в зоне боевых действий.

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В Государственном бюро расследований сообщили о завершении досудебного расследования по этому делу. Детективы бюро совместно с СБУ и Нацполицией сообщили командиру о подозрении в январе этого года.

"Подразделение, в котором он служил, выполняло задачи в зоне боевых действий. Однако в апреле 2023 года командир предложил подчиненному солдату не ехать на передовую, а отремонтировать дом его дочери на Тернопольщине. За это он пообещал военному полное денежное довольствие вместе с боевыми доплатами.

Отмечается, что военный согласился и почти год избегал исполнения военных обязанностей и работал на частном строительстве. За этот период ему безосновательно насчитали и выплатили более 1 миллиона гривен в качестве денежного довольствия и доплаты за якобы участие в боевых действиях.

В ГБР уточнили, что командиру инкриминируют: злоупотребление служебным положением, подделку документов, пособничество в уклонении военнослужащего от несения службы по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 409 УК Украины).

Солдату предъявлено обвинение в уклонении от несения службы (ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 409 УК Украины).

"Санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Кроме того, заявлен гражданский иск для возмещения нанесенного государству ущерба", — говорится в сообщении ГБР.

Напомним, что судья, как писал портал "Комментарии", заказал похищение своего "партнера".