Количество мошенничеств с "тысячей от Зеленского" увеличивается: к чему прибегают

Выплата "тысячи от Зеленского" уже произвела немало "информационных взрывов". Здесь и невозможность обналичить, и раскрытие банковской тайны на десятки лет, и попытка вывести деньги через другую карточку, и невозможность оплатить выбранные товары. Однако не отстают от "тренда" и мошенники, придумывая новые способы получения информации от потенциальных жертв.

Фото портал "Комментарии"

В Нацполиции сообщили, что буковинка потеряла почти 100 тысяч гривен – она перешла по неизвестной ссылке.

“Аферисты приспосабливаются к настоящему времени и создают фишинговые ссылки с целью получения банковских реквизитов и конфиденциальной информации. Как только человек вводит эти данные на фейковом сайте, из его электронного кошелька исчезают средства, которые мошенники без труда присваивают”, — предупреждает полиция.

Что касается обстоятельств преступления, то 49-летняя жительница Сторожинца в мессенджере увидела объявление о возможности получения выплаты по программе "Зимняя еПоддержка". Перейдя по ссылке, женщина прошла регистрацию, указавшую конфиденциальную информацию, после чего с ее карточки исчезло 98 960 гривен.

Следователи полиции внесли сведения об указанном факте незаконного завладения средствами буковинки в Единый реестр досудебных расследований по ст. 190 (Мошенничество) Уголовного кодекса Украины.

Полицейские рекомендуют гражданам не переходить по подозрительным ссылкам и ни в коем случае не вводить на неизвестных сайтах такие данные, как:

имя пользователя и пароли;

номера банковских счетов;

PIN-коды (личные идентификационные номера);

дату вашего рождения;

CVV-коды.

Информацию о получении дополнительных денежных выплат можно найти только на официальных страницах.

Напомним, что портал "Комментарии" сообщал, почему украинцы жалуются на "тысячу от Зеленского".